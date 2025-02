PAGELLE E TABELLINO MILAN-VERONA 1-0: provvidenza Gimenez, Musah corre a vuoto

Voti, top e flop del match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i migliori e i peggiori della partita

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 5,5

Walker 6 – Dal 45′ Jimenez 7

Gabbia 6

Thiaw 6,5

Theo 6

Fofana 5 – Dal 70′ Pulisic 6

Reijnders 6,5

Musah 5

Joao Felix 5,5 – Dall’88’ Terracciano s.v.

Sottil 5,5 – Dal 45′ Leao 6,5

Gimenez 7,5 – Dall’81’ Abraham s.v.

All. Conceicao 6

EMPOLI

Montipò 6,5

Valentini 5

Coppola 5

Dawidowicz 6

Tchatchoua 6

Duda 5

Niasse 5,5 – Dall’83’ Bernede s.v.

Bradaric 5,5 – Dall’83’ Oyegoke s.v.

Suslov 5,5 – Dall’83’ Cissè s.v.

Kastanos 5 – Dal 61′ Lazovic 6

Sarr 5 – Dal 68′ Mosquera 5,5

All. Zanetti 6

Fourneau 5,5

Top e flop dei rossoneri

TOP 7,5 – Il Milan continua a godersi il suo bomber. L’attaccante alla prima in Serie A a San Siro trova la rete che sblocca il match. E’ al posto giusto al momento giusto, come veri centravanti. Sono così due in due partite. Santi nel primo tempo corre e si sacrifica per la squadra, ricevendo davvero pochissimi palloni. Uno di questi riesce pure a buttarlo dentro, ma la rete viene giustamente annullato per fuorigioco. E’ prezioso anche nella propria area di rigore, con un paio di interventi importanti.

FLOP 5 Musah – Tanta corsa e nulla più. Nel ruolo in cui gioca serve qualità e lui stasera ne mostra davvero poca. Molte scelte sbagliate quando è chiamato a compiere l’ultimo passaggio, ma soprattutto sotto porta. Il gol mancato a fine primo tempo, quando manda il pallone in curva da pochi metri, è pesante. Ma l’errore più grave lo commette simulando dopo aver già ricevuto un’ammonizione. Fortunatamente per il Milan l’arbitro lo grazia.

TABELLINO

MILAN-VERONA 1-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Gabbia, Hernández; Musah, Fofana; Sottil, Reijnders, João Félix; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Jiménez, Pavlović, Terracciano; Bondo, Pulisic; Abraham, Camarda, Chukwueze, Leão. All.: Conceição.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Duda, Niasse, Bradarić; Suslov, Kastanos; Sarr. A disp.: Berardi, Perilli; Daniliuc, Faraoni, Oyegoke, Okou; Bernede, Cissè, Lazović; Ajayi, Lambourde, Livramento, Mosquera. All.: Zanetti.

GOL: 76′ Gimenez (M)

AMMONITI: Coppola (V), Musah (M), Niasse (V), Bradaric (V), Duda (V), Jimenez (V) Gimenez (M)

ESPULSI:

Spettatori: 69.578

Arbitro: Fourneau di Roma 1.