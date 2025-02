PAGELLE E TABELLINO LAZIO-NAPOLI 2-2: finalmente Isaksen, Marusic e Provedel fuori fase

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25

LAZIO

Provedel 5

FLOP Marusic 4,5: un autogol grottesco che è ‘solo’ la punta, gigante per carità, di un iceberg che è stata una prestazione non all’altezza. Poi si riscatta in parte con un salvataggio provvidenziale, ma quella giocata in area è troppo influente. Divide i demeriti con Provedel, che sbaglia rinvii a ripetizione e uno di questi porta al pareggio di Raspadori.

Gila 5

Romagnoli 6

Tavares 5,5. Dall’82’ Lazzari sv

Rovella 6,5

Guendouzi 6,5

TOP Isaksen 7: è vero che sbaglia un gol che non deve sbagliare, ma è lui a firmare il vantaggio con un missile e poi è una costante di dribbling, molto spesso riusciti. I compagni lo cercano, è fulcro, finalmente verrebbe da dire. Il Napoli lo esalta, se fosse sempre questo… Dall’82’ Tchaouna sv

Pedro 6. Dal 74′ Dia 6,5

Zaccagni 6,5

Castellanos 6. Dal 27′ Noslin 5,5

All.: Marco Baroni 6,5

NAPOLI

Meret 6

FLOP Rrahmani 4,5: tra lui e Juan Jesus influiscono in maniera decisiva sulla partita del Napoli. Troppi errori, troppi. Il kosovaro regala letteralmente il gol di Isaksen, poi fa meglio ma rischia con un altro pallone pessimo perso.

Buongiorno 5,5. Dal 61′ Politano 6,5

Juan Jesus 5

Di Lorenzo 5

McTominay 5,5

Lobotka 6,5

Anguissa 5

Mazzocchi 5. Dall’85’ Marin sv

Raspadori 6,5

TOP Lukaku 6,5: fa reparto da solo, completamente. Perde pochissimi palloni, tiene sempre la posizione in maniera solida, permette al Napoli di salire e provare a creare quel poco che crea. Sui due gol ci mette lo zampino.

All.: Antonio Conte 5

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia) 5,5

Il tabellino di Lazio-Napoli 2-2

Marcatori: 6′ Isaksen (L), 13′ Raspadori (N), 64′ Marusic aut. (N), 87′ Dia (L)

Ammoniti: 35′ Anguissa (N), Jesus (N), Zaccagni (L), Rovella (L)

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro (74′ Dia), Zaccagni; Castellanos (27′ Noslin).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Dele-Bashiru, Dia, Tchaouna, Belahyane, Provstgaard, Basic, Ibrahimovic, Lazzari.

All.: Marco Baroni

NAPOLI (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno (61′ Politano), Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku.

A disp.: Contini, Scuffet, Gilmour, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa.

All.: Antonio Conte

Arbitro: Davide Massa (sez. Imperia); Assistenti: Perrotti – Rossi L.; IV ufficiale: Pairetto; V.A.R.: Abisso; A.V.A.R.: Sozza