Nesta, ritorno col botto: “Ecco con chi ho litigato al Monza”

Duro confronto nello spogliatoio con il suo attaccante: l’allenatore del club brianzolo racconta di una lite durante una partita

Il Monza ha richiamato Alessandro Nesta, esonerato lo scorso dicembre per via degli scarsi risultati. Galliani si era affidato a mister Bocchetti, che però non è riuscito a sovvertire un destino che attualmente sembra scritto. Il tempo e il modo per migliorare la classifica c’è, ma servirà una vera impresa per centrare la salvezza.

Nel corso della conferenza stampa pre-partita di Monza-Lecce, l’ex difensore di Lazio e Milan ha rivelato che durante il suo primo ‘mandato’ scoppiò un durissimo confronto negli spogliatoi durante una partita. Nel bel messo dell’intervallo, quando i nervi sono tesi e in un contesto in cui sembra non funzionare nulla, Alessandro Nesta e il miglior calciatore della rosa si sono affrontati faccia a faccia.

Lite Caprari-Nesta, ecco cos’è successo negli spogliatoi

Stando a quanto raccontato da mister Nesta in conferenza stampa a poche ore dal delicatissimo match contro i giallorossi, arriva una clamorosa confessione: “Dentro lo spogliatoio ho litigato tante volte con i calciatori. Ma in pubblico non alzerò mai la voce, ho troppa dignità, non ho bisogno di giochini per apparire bello o apparire quello che non sono. Io molle? Parlate con i calciatori”.

Poi ha aggiunto: “Negli spogliatoi sono successe cose importanti, nonostante abbia rapporti buoni con tutti. Ho litigato forte con Caprari a fine primo tempo di una partita. Dopo due ore siamo andati a prendere un caffe, siamo andati a casa e ci siamo dati la mano”. Nesta fa anche un paragone con il suo collega allenatore del Napoli: “Per esempio Conte, ha il suo modo di fare. Ma lo aveva anche prima quando giocava”.

Il mister non ha rivelato quando è avvenuta la lite con Caprari durante l’intervallo di un match, ma i due si sono fortunatamente chiariti al termine della gara. In situazioni difficili, quali sta attraversando il Monza, è sempre complesso mantenere lucidità e nervi saldi. L’ex Verona ritrova il mister, che ora è chiamato a fare subito risultati contro il Lecce di Giampaolo.