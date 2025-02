Milan, Ibrahimovic: “Abbiamo dominato, Leao fa sempre la differenza”

Il dirigente rossonero ha commentato il successo sugli scaligeri. Belle parole per i nuovi acquisti Gimenez e Joao Felix

Il Milan batte di misura il Verona a San Siro. A decidere la sfida un gol di Santiago Gimenez su assist di Leao, ad un quarto d’ora dal termine di una partita non eccezionale. Rossoneri probabilmente distratti dal match di ritorno di Champions League contro il Feyenoord: c’è da ribaltare la sconfitta di Rotterdam.

Al termine della partita, al tecnico portoghese Sergio Conceicao colpito da un lutto, ai microfoni di ‘Sky Sport’ si è presentato Zlatan Ibrahimovic, che ha parlato così: “Mi aspettavo che Gimenez andasse bene, gli piace fare gol e in questa squadra i palloni in area arrivano. Poi non è facile venire in Italia da straniero e fare subito bene. Questa vittoria è molto importante, abbiamo dominato anche se abbiamo fatto un solo gol. Se segni all’inizio le partite si aprono: con tutto il rispetto, il Verona è arrivato a San Siro per difendersi e non è facile contro una squadra ben organizzata. Joao Felix è venuto per giocare, poi è una scelta dell’allenatore se farlo giocare 90 minuti per due partite. Vuole sempre il pallone, crea situazioni e con un po’ di fortuna poteva fare gol anche oggi. Leao sarà sempre un riferimento per questa squadra: è entrato e ha fatto assist, fa la differenza sempre, anche quando non è al top. Non più Leao dipendenti? Siamo il Milan, se abbiamo solo un giocatore non siamo messi bene… Più giocatori ci sono e più alternative hai: siamo tra le poche squadre che giocano ogni tre giorni, è giusto fare turnover e far giocare tutti”.