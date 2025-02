Leao inventa, Gimenez finalizza: il Milan regola di misura il Verona

Da pochi istanti si è chiusa la sfida di San Siro tra Milan ed Hellas Verona, che ha visto i rossoneri imporsi sugli scaligeri grazie alla rete del bomber messicano

Pur senza entusiasmare, il Milan fa il suo e si rilancia dopo il KO in Champions League contro il Feyenoord, trovando tre punti molto importanti. A San Siro, contro un Verona compatto dietro la linea del pallone, decide la rete siglata dal ‘Bebote’ Gimenez al 74‘. Per i rossoneri, però, è stato tutt’altro che agevole trovare il bandolo della matassa di una gara piuttosto problematica per i padroni di casa.

Già al secondo minuto l’Hellas si affaccia pericolosamente a ridosso dell’area di rigore del Milan: un tiro di Duda viene deviato in corner da Maignan con apprensione. I ritmi della gara faticano a decollare, con i rossoneri che non riescono ad accendersi soprattutto in attacco: al 7’ ci prova Walker con un tiro dai 27 metri, la conclusione dell’inglese, complice una deviazione, termina però a lato. I padroni di casa, allora, cominciano a ‘pescare’ con più frequenza tra le linee Joao Felix: un tiro cross del portoghese al minuto 27 ‘danza’ nel cuore dell’area di rigore scaligera, senza essere depositata in rete. Dopo cinque giri di lancetta, è sempre il tuttocampista del Milan ad imbeccare verticalmente Gimenez: il gol del bomber messicano, però, è annullato per posizione di fuorigioco.

Milan-Verona, la connection Gimenez-Leao regala i tre punti

Lo spartito di una gara nella quale il Verona è molto bravo ad inaridire le fonti di gioco del Milan, con i rossoneri che faticano a trovare il bandolo della matassa, sembra non mutare neanche nei primi minuti della ripresa. L’ingresso in campo di Leao, però, è un dettaglio tutt’altro che trascurabile che contribuisce a movimentare una manovra spesso involuta.

Al 70’ Musah sfiora l’incrocio con una conclusione dal limite dell’area che si spegne poco distante dall’incrocio dei pali. È l’anticamera del vantaggio rossonero che, puntualmente, si concretizza dopo 4 giri di lancette. Rianimando una prestazione senza troppi squilli, Rafa Leao trova i tempi giusti per inserirsi nella retroguardia gialloblu e servire al centro dell’area di rigore un cioccolatino che Gimenez deve solo spingere in rete. Il finale è pura accademia per il ‘Diavolo’ che, pur non riuscendo a trovare il raddoppio, riesce a portare a casa tre punti molto importanti, che permettono ai rossoneri di tenere il passo del Bologna, portandosi a 5 punti di distanza dal quarto posto (con una partita da recuperare).

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 56; Inter 54; Atalanta* 51; Lazio* 46, Juventus 43, Fiorentina 42; Milan e Bologna 41; Roma 34; Udinese 30; Torino* 28, Genoa 27; Cagliari* 25; Lecce 24; Verona* 23, Como 22; Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in più **una partita in meno

RIEPILOGO RISULTATI Bologna-Torino 3-2 Atalanta-Cagliari 0-0 Lazio-Napoli 2-2 Milan-Verona 1-0 Fiorentina-Como domenica ore 12.30 Monza-Lecce domenica ore 15 Udinese-Empoli domenica ore 15 Parma-Roma domenica ore 18 Juventus-Inter domenica ore 20.45 Genoa-Venezia lunedì ore 20.45