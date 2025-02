Lazio-Napoli, Baroni perde un altro titolare: esce dopo 25 minuti per infortunio muscolare

Dopo il vantaggio di Isaksen e il pareggio di Raspadori quasi immediato, i biancocelesti sono costretti a fare a meno di un titolarissimo

Inizio top, prosieguo shock. La Lazio parte benissimo nel big match contro il Napoli che vale tantissimo nella corsa Champions League, va in vantaggio grazie a un super gol di Isaksen che sfrutta una respinta sbagliata di Rrahmani e regala la rete ai padroni di casa. Ma la superiorità dura pochissimo, visto che pochi minuti più tardi Provedel sbaglia a sua volta il rilancio e poi, con la difesa colpevolissima, si fa bucare sotto le gambe da Raspadori.

Intorno al 25′ però arriva un’altra pessima notizia per la Lazio, ovvero l’infortunio di Taty Castellanos che qualche minuto prima aveva avuto una buona occasione. Altro rinvio avventato di Provedel, che costringe l’argentino ad allungarsi indietro per anticipare Buongiorno. Un movimento fatale per il numero 19, che sente dolore alla coscia sinistra. Per lui niente da fare, è costretto ad alzare bandiera bianca e lasciare il match dopo pochissimo. Una tegola per Baroni, che in panchina ha Dia ma non è al meglio per una botta presa col Monza dopo 20 minuti ed è tornato solo ieri ad allenarsi. Per questo entra Noslin al posto di Castellanos. Facendo pure rischiare qualcosa alla Lazio, che gioca qualche minuto di troppo in inferiorità numerica perché l’olandese ci mette tanto per prepararsi ed entrare.