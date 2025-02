L’Atalanta si sveglia tardi, è 0-0 col Cagliari: sorridono Napoli e Inter

Gasperini ha provato a dare la scossa con i cambi, ma è stato positivo solo l’ingresso del giovane Vlahovic. Punto preziosissimo per i sardi in chiave salvezza

Un’Atalanta scarica, forse anche per quanto accaduto in Champions mercoledì sera, non va oltre lo 0-0 in casa contro il Cagliari. Gli uomini di Gasperini sprecano così la chance di riavvicinarsi a Napoli e Inter, impegnate rispettivamente con Lazio e Juventus.

I nerazzurri palleggiano in modo lento, favorendo la fase difensiva di un Cagliari compatto e deciso negli interventi. Ai padroni di casa manca il cambio di passo, manca quella furia agonistica che l’ha quasi sempre contraddistinta.

Al quarto d’ora della ripresa la gara si sblocca, con il gol di Brescianini a porta vuota però annullato per la carica di Posch sul portiere dei sardi Caprile. Gasperini ha provato a dare la scossa con i cambi, ma nessuno di questi lo ha premiato. Positivo solo l’ingresso del giovane Vlahovic, omonimo del collega juventino Dusan. Proprio il ventenne ha sfiorato la rete con un tiro su cui Caprile è stato bravo ma pure molto fortunato.

Per il Cagliari un punto preziosissimo in chiave salvezza (ora è a +5 sulla zona calda), per l’Atalanta – senza il senno del poi – uno perso in ottica ‘sogno’ Scudetto. Martedì per Gasperini e soci l’occasione di riprendersi quello che l’è stato ingiustamente tolto a Brugge. Serviranno due gol di scarto per qualificarsi agli ottavi, servirà soprattutto un’altra Atalanta.

La Classifica di Serie A aggiornata

Napoli punti 55; Inter 54; Atalanta* 51; Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina 42; Bologna 41; Milan** 38; Roma 34; Udinese 30; Torino* 28, Genoa 27; Cagliari* 25; Lecce 24; Verona 23, Como 22; Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in più

**una partita in meno

Riepilogo risultati

Bologna-Torino 3-2

Atalanta-Cagliari 0-0

Lazio-Napoli ore 18

Milan-Verona ore 20.45

Fiorentina-Como domenica ore 12.30

Monza-Lecce domenica ore 15

Udinese-Empoli domenica ore 15

Parma-Roma domenica ore 18

Juventus-Inter domenica ore 20.45

Genoa-Venezia lunedì ore 20.45