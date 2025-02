Ibra alza la voce dopo Milan-Verona: “Dominato la partita. Falsità sui giornali”

Le dichiarazioni dell’ex attaccante al termine della partita di Serie A contro il Verona, battuto grazie ad un gol di Santi Gimenez

Il Milan vince grazie a Santiago Gimenez. I rossoneri hanno portato a casa i tre punti battendo uno a zero il Verona, in un match di Serie A, valevole per la venticinquesima giornata.

Per l’occasione niente conferenza stampa per Sergio Conceicao, per via della morte dell’ex presidente del Porto, Pinto da Costa. A parlare è così Zlatan Ibrahimovic: “Abbiamo dominato la partita – esordisce subito lo svedese -. Non era un match facile e non segnando subito tutti si è complicato. In sfide così, più passa il tempo, più diventa difficile. Martedì, invece, sarà totalmente diverso, contro una squadra che gioca. Serve chiaramente un Milan al top. Gimenez oggi è stato al posto giusto al momento giusto”.

Ibra: “Massima fiducia in Conceicao”

Poi Zlatan Ibrahimovic è invitato a parlare di Sergio Conceicao, messo in discussione in questi giorni dopo il ko di Rotterdam: “Conceicao da quando è arrivato, ha fatto 14 punti – prosegue lo svedese -. Se non sbaglio, il Napoli ne ha fatti 15 che è primo in classifica. Siamo soddisfatti di quello che sta facendo il mister. Lui ha avuto poco tempo per lavorare. Vincere contro la Dinamo Zagabria sarebbe stato ideale per poter lavorare e riposare, ma siamo molto fiduciosi di quello che stiamo facendo. C’è massima fiducia in Conceicao. Quello che leggete sui giornali sono falsità. Io non ho litigato con Sergio, sarebbe stato bello farlo perché mi manda l’adrenalina (sorride, ndr.), ma non è vero”.

E’ uno Zlatan Ibrahimovic, comunque, sereno e sorridente, quello che si è presentato in conferenza stampa. Non mancano così le battute:Perché mi guarda arrabbiata? (sorride, rivolgendosi ad una giornalista, ndr.). Meglio guardare Sanremo che la conferenza di Ibra?”. Infine saluta i giornalisti, presenti in sala stampa, a modo suo: “Questa conferenza è stata veramente triste. E’ l’ultima volta che vengo”, ha concluso Ibra sorridendo