Gimenez non si ferma ed esulta: “Gloria a Dio. Ecco la cosa più importante”

Le dichiarazioni dell’attaccante della Nazionale messicana, che ha deciso il match contro il Verona. Ecco le sue parole

E’ lui il protagonista del sabato sera del Milan, Santi Gimenez. L’attaccante della Nazionale messicana fa due su due. Dopo la rete contro l’Empoli all’esordio in Serie A, arriva anche quello in casa contro il Verona, a San Siro. L’ex Feyenoord così decide un match complicato, sfruttando in pieno un assist di Rafa Leao.

La palla chiedeva solo di essere spinta in rete, ma Gimenez era lì, nel posto giusto al momento giusto. Inizio magico dunque per il centravanti: “E’ una bellissima sensazione – afferma il calciatore in conferenza stampa – Sto vivendo un sogno. Abbiamo incontrato una squadra molto buona. Giocatori e allenatore mi stanno dando grande fiducia. Un attaccante deve stare sempre pronto perché appena arriva qualche palla deve essere pronto a metterla dentro”.

Gimenez: “Feyenoord? Il Milan sa giocare queste partite”

Santi Gimenez aveva segnato un gol da bomber vero anche nel corso del primo tempo. Gol, poi, giustamente annullato per via di un fuorigioco. E’ tutto buono, invece, nella ripresa. Così il centravanti ha potuto esultare alla sua maniera, con le mani al cielo: “Dono Gloria a Dio, se sono qui è merito suo, è lui ad accompagnarmi in questo cammino”.

Ma c’è anche Sergio Conceicao che sta aiutando Santi Gimenez: “E’ molto importante – prosegue l’attaccante -. Mi ha dato fiducia, gli piace molto come attacco gli spazi. I gol fanno bene agli attaccanti, ma la cosa che più conta è la vittoria di squadra. Martedì contro il Feyenoord? Il Milan sa giocare queste partite, li accoglieremo con grande voglia”, ha concluso Gimenez. Ora dunque la testa andrà alla Champions League. C’è un 1 a 0 da ribaltare per volare agli ottavi di finale.