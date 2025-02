DIRETTA Serie A, Milan-Verona 0-0: Maignan indeciso su Duda LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra i rossoneri di Conceicao e i gialloblu di Zanetti in tempo reale

Il Milan riceve il Verona a San Siro nel terzo e ultimo anticipo del sabato valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni separate in classifica da 15 punti in favore del Diavolo che sarà diretta dall’arbitro Fourneau della sezione di Roma.

I rossoneri di Sergio Conceicao, reduci dalla sconfitta contro il Feyenoord nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Champions League, vanno a caccia di un successo per dare seguito a quello di settimana scorsa contro l’Empoli. Occorre voltare subito pagina per risalire la graduatoria, dovendo fare a meno di Tomori squalificato, e presentarsi nel migliore dei modi alla sfida di ritorno di martedì contro gli olandesi. I gialloblu di Paolo Zanetti, che a loro volta sono privi di Ghilardi appiedato dal giudice sportivo, vogliono rialzare la testa dopo il clamoroso 0-5 subito contro l’Atalanta e sognano il colpaccio per allontanarsi dalla zona calda. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e in streaming su tablet, pc e smartphone sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 1-0 grazie al gol messo a segno da Reijnders nella ripresa. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ tra Milan e Verona live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Milan-Verona

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah, Joao Felix, Sottil; Gimenez. All. Conceicao

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Valentini, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov, Kastanos; Sarr. All. Zanetti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli* punti 56; Inter 54; Atalanta* 51; Lazio* 46, Juventus 43, Fiorentina 42; Bologna 41; Milan** 38; Roma 34; Udinese 30; Torino* 28, Genoa 27; Cagliari* 25; Lecce 24; Verona 23, Como 22; Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in più

**una partita in meno

ARBITRO: Francesco Fourneau di Roma 1

PROSSIMI IMPEGNI: Milan-Feyenoord martedì 18 febbraio ore 21; Verona-Fiorentina domenica 23 febbraio ore 15.