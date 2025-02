DIRETTA Serie A, Lazio-Napoli: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra i biancocelesti di Baroni e gli azzurri di Conte in tempo reale

Il Napoli fa visita alla Lazio a Roma in una gara valida come anticipo della 25esima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Una super sfida ad altissima quota tra la prima e la quarta in classifica che sarà diretta dall’arbitro internazionale Massa della sezione di Imperia.

Da un lato gli azzurri di Antonio Conte, che hanno leggermente frenato la corsa allo scudetto con i due pareggi di fila contro la Roma e contro l’Udinese, vogliono tornare al successo. Tre punti che sarebbero fondamentali per i partenopei per blindare il primo posto e mettere pressione sull’Inter impegnata domani sera nel derby d’Italia contro la Juventus. Dall’altra parte i biancocelesti di Marco Baroni, che invece hanno aperto una striscia di due vittorie consecutive contro il Cagliari e contro il Monza, puntano a infliggere il terzo ko in altrettanti scontri diretti con i campani per continuare a cullare il sogno Champions. La partita sarà trasmessa in tv e in streaming su smartphone, tablet e pc in diretta e in esclusiva sulla app di Dazn. All’andata i capitolini hanno avuto la meglio con un 1-0 firmato da Isaksen, mentre in Coppa Italia finì 3-1 grazie alla tripletta di Noslin e al gol di Simeone. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Napoli live in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lazio-Napoli

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni

NAPOLI (3-5-2): Meret; Buongiorno, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Anguissa, Mazzocchi; Raspadori, Lukaku. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 55; Inter 54; Atalanta* 51; Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina 42; Bologna 41; Milan** 38; Roma 34; Udinese 30; Torino* 28, Genoa 27; Cagliari* 25; Lecce 24; Verona 23, Como 22; Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in più

**una partita in meno

ARBITRO: Davide Massa di Imperia

PROSSIMI IMPEGNI: Venezia-Lazio sabato 22 febbraio ore 15; Como-Napoli domenica 23 febbraio ore 12.30.