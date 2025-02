Dia gela Conte a tre dal novantesimo: ora l’Inter può prendersi la vetta

Una Lazio sfortunata ferma il Napoli all’Olimpico. Per gli azzurri terzo pari consecutivo e rischio concreto di perdere il primo posto

Il Napoli non sa più vincere. All’OIimpico terzo pari consecutivo per Lukaku e compagni, che ancora una volta si fanno recuperare il vantaggio stavolta riuscito a strappare grazie all’incredibile autorete di Marusic. E domani sera l’Inter può prendersi la vetta della classifica in caso di vittoria contro la Juventus.

I biancocelesti passano subito con la fucilata di Isaksen che sorprende un Meret troppo distante dalla linea di porta. Il Napoli reagisce subito e, dopo sette minuti, rimette in sesto la gara grazie a Raspadori e al gentile contributo di Provedel. Le due squadre si rispondono colpo su colpo, con gli ospiti sempre pronti a far male, anche se spesso sono inoffensivi nell’ultimo passaggio. Nella ripresa partono con la voglia di portarsela a casa, la mossa di Conte è Politano.

Una mossa che si rivela presto vincente, perché la qualità dell’esterno è fondamentale nell’azione del 1-2. Certo, non quanto Marusic che in maniera goffa, con le gambe impiantate nel terreno, respinge il pallone nella propria porta anziché lontano dal centro dell’area. La Lazio non si dà per vinta e parte all’arrembaggio, trovando il pareggio con la rovesciata di Zaccagni annullata però per fuorigioco (questione di centimetri) dello stesso fantasista biancoceleste.

Dia manda su tutte le furie Conte

L’assalto della Lazio non si ferma ed è premiato – stavolta tutto regolare – con il sinistro chirurgico di Dia (lui mossa indovinata di Baroni, che a inizio gara aveva perso Castellanos) a tre dal novantesimo che gela il Napoli e fa imbestialire Conte. Così si butta via uno Scudetto.

Tabellino Lazio-Napoli 2-2

MARCATORI: 6′ Isaksen, 13′ Raspadori, 64′ aut-Marusic, 87′ Dia

La Classifica di Serie A aggiornata

Napoli* punti 56; Inter 54; Atalanta* 51; Lazio* 46, Juventus 43, Fiorentina 42; Bologna 41; Milan** 38; Roma 34; Udinese 30; Torino* 28, Genoa 27; Cagliari* 25; Lecce 24; Verona 23, Como 22; Empoli 21; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in più

**una partita in meno

Riepilogo risultati

Bologna-Torino 3-2

Atalanta-Cagliari 0-0

Lazio-Napoli 2-2

Milan-Verona ore 20.45

Fiorentina-Como domenica ore 12.30

Monza-Lecce domenica ore 15

Udinese-Empoli domenica ore 15

Parma-Roma domenica ore 18

Juventus-Inter domenica ore 20.45

Genoa-Venezia lunedì ore 20.45