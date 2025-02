Allerta meteo, dubbi sul big match: costa sta succedendo

Le condizioni del tempo mettono qualche dubbio sulla disputa della partita nel pomeriggio di oggi: ecco cosa sta succedendo

Un weekend importante per il calcio italiano. Il programma del fine settimana calcistico nel nostro paese offre diversi spunti di interesse. Si parte questo pomeriggio alle 18 con la capolista Napoli sul campo della Lazio, quarta in classifica.

Match ostico per gli azzurri, ma non ha compito più facile l’inseguitrice Inter: Inzaghi sarà, infatti, a Torino per affrontare la Juventus nel derby d’Italia. Due incroci ‘pericolosi’ che avranno un peso non indifferente sul campionato e sulla corsa scudetto e Champions. Big match in Serie A, ma scontri al vertice anche nel campionato cadetto.

Anche qui l’appuntamento è per oggi pomeriggio per due scontri diretti in chiave playoff: il Pisa di Inzaghi, secondo in classifica, va sul campo del Cesena, ottavo; a Bari, invece, i pugliesi (settimi) se la vedranno con la Cremonese (quarta). Proprio su questo incontro c’è qualche dubbio per l’allerta meteo emanata dalla Protezione Civile.

Bari-Cremonese, allerta meteo: le previsioni

Già da questa mattina sulla città pugliese c’è maltempo. Il bollettino parla di allerta gialla con la possibilità, fino alla mezzanotte di oggi, del verificarsi di “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati”.

Situazione da monitorare dunque per il terreno di gioco che potrebbe risultare appesantito dall’acqua caduta in città dopo giorni di bel tempo. Non sembrerebbe essere a rischio la disputa della partita, ma comunque l’erba del San Nicola dovrà fare i conti con l’acqua che presumibilmente cadrà anche durante l’orario della partita, con il fischio d’inizio previsto per le 17.15.

Una partita che rappresenta uno snodo per le due squadre: il Bari ci arriva dopo la sconfitta contro la Juve Stabia e con cinque punti conquistati nelle ultime cinque partite. Per la Cremonese, invece, c’è stata la vittoria contro il Sudtirol. Per entrambe le formazioni vincere sarà fondamentale per blindare il piazzamento playoff considerato che i primi due posti sono ormai irraggiungibili.