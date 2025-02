Violazioni norme finanziarie: la Lega è stata avvisata

Dopo le violazioni in ottica finanziaria in arrivo una possibile svolta: un messaggio chiaro ai vertici calcistici

Una vera e propria bufera in ambito finanziario, ma ora potrebbe esserci una possibile e clamorosa svolta. E la Lega calcio è stata già avvisata.

Le novità arrivano dall’Inghilterra. ‘Sky Sports Uk’ sottolinea che in un caso portato avanti dal Manchester City, un collegio indipendente ha stabilito che le regole sulle transazioni tra parti associate sono nulle e inapplicabili. Questa sentenza potrebbe aprire la porta ad azioni legali, ma la Premier League insiste che dipende dal giudizio sulle nuove regole. Il Manchester City ha rivendicato una vittoria legale sulla Premier League in una lunga battaglia sulle norme finanziarie, con interpretazioni contrastanti sul suo significato. Un collegio indipendente ha stabilito che le norme sulle transazioni tra parti associate sono nulle e inapplicabili in un caso portato avanti dai Cityzens.

Manchester City, una sentenza che può sapere di svolta

Questa sentenza potrebbe avere effetti su più fronti e aprire la porta ad azioni legali. La Premier League insiste sul fatto che tutto dipenderà dalle conclusioni del comitato in merito alle nuove regole denominate regole Apt.

La società dello sceicco Mansour ha lanciato un nuovo ricorso contro le regole modificate, votate dalla maggioranza dei club della Premier League a novembre, ed è fiducioso che il tribunale si pronuncerà a suo favore. La Premier League insiste sul fatto che questa sentenza del comitato non ha alcun impatto sulle regole nella loro forma attuale e ci si aspetta che i club continuino a rispettarle in attesa del verdetto.

Le regole Apt sono nate nel 2021 dopo l’acquisizione del Newcastle da parte del gruppo saudita Pif per impedire ai club di trarre profitto da accordi commerciali o di sponsorizzazione con aziende collegate ai loro proprietari che siano considerati superiori al giusto valore di mercato. Questa nuova sentenza del collegio arbitrale, che critica la capacità della Premier League in quanto ente regolatore di creare regole, segue un verdetto iniziale emesso in ottobre. La Lega ha risposto riscrivendo tre aspetti delle regole ritenuti illegali e le revisioni sono state approvate dalla maggioranza dei club a novembre. Il City sta contestando la legalità delle nuove regole e spera che una commissione si pronuncia a suo favore. Una guerra aperta che potrebbe vedere presto una svolta.