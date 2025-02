Niente da fare, ora è UFFICIALE: salta la sfida contro il Milan

Non potrà giocare il match contro i rossoneri: la decisione ormai è ufficiale

Dal Bologna al Bologna. Dopo sette risultati utili consecutivi il Torino di Paolo Vanoli si ferma, ancora una volta per mano dei rossoblù.

Una sconfitta arrivata nel finale della gara del Dall’Ara, propiziata da una sfortunata deviazione di Biraghi. Un finale amaro per i granata, a cui però va ad aggiungersi un altra nota negativa. Il tecnico dei piemontesi non potrà contare su Adam Masina per la prossima sfida di campionato, in programma sabato 22 contro il Milan all’Olimpico Grande Torino alle 18.

Il difensore italo-marocchino, ex della gara e cresciuto proprio nel vivaio rossoblù, si è fatto ammonire nel corso del recupero dopo essere entrato a partita in corso per un fallo su Castro. Masina era infatti diffidato e il cartellino giallo costerà quindi caro al difensore, che non sarà a disposizione nella sfida contro i rossoneri. La decisione sarà poi confermata dal Giudice Sportivo una volta diramato l’elenco di squalificati e diffidati, ma Sergio Conceicao sa già che il suo collega Paolo Vanoli non potrà contare sul difensore italo-marocchino nella sfida valida per la 26esima giornata di campionato.