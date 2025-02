Juve-Inter perde un altro protagonista: out per il derby d’Italia

La supersfida di domenica all’Allianz dovrà fare a meno di uno dei grandi acquisti estivi dei bianconeri: oggi non si è allenato

Sale l’attesa per il big match, il derby d’Italia in programma domenica sera all’Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Sulla carta, a inizio stagione, tutti avrebbero probabilmente puntato su uno scontro diretto per lo scudetto, la storia di questo campionato è andata in direzione diversa. Inzaghi punta al sorpasso sul Napoli in vetta alla classifica, Thiago Motta invece è invischiato nella lotta Champions League con almeno altre quattro squadre. Nessuno dei due, insomma, può comunque sbagliare dopo aver dato spettacolo all’andata con un 4-4 totalmente inaspettato e probabilmente irripetibile.

Tanti errori in quella sfida, gli stessi che le due squadre non potranno ripetere tra due giorni, è una rimonta clamorosa targata Yildiz. Una variabile saranno e sono sicuramente gli infortuni, che rispetto a qualche settimana fa almeno stanno dando un po’ di tregua ai due allenatori. Anche se la Juventus, notizia dell’ultima ora, dovrà fare a meno di una pedina importante a centrocampo come Douglas Luiz. Il brasiliano non si è allenato a causa di un affaticamento ed è da considerarsi out per il derby d’Italia. Al suo posto accanto a Locatelli pronto a riprendersi il posto Teun Koopmeiners, che in Champions era finito in panchina proprio a vantaggio dell’ex Aston Villa. Luiz si aggiunge ai soliti noti Bremer, Cabal e Kalulu mentre resta qualche dubbio su Kelly che oggi non si è allenato ma dovrebbe esserci. Recupera invece Cambiaso, che oggi ha partecipato alla seduta con il gruppo. A questo punto andrà valutata la presenza di Douglas Luiz anche per la sfida di ritorno in Olanda.

🚑 #Juventus – #DouglasLuiz out contro l’#Inter per un affaticamento muscolare: da valutare nei prossimi giorni in vista del PSV Problema gastrointestinale per #Kelly, che non è però in dubbio per domenica Recuperato invece #Cambiaso che è tornato in gruppo 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) February 14, 2025

Per quanto riguarda l’Inter, invece, il nodo principale riguarda sempre le condizioni di Marcus Thuram. Il francese oggi ha lavorato a buon ritmo, va verso la convocazione e domani dovrebbe essere previsto il rientro in gruppo per la rifinitura. Una bella notizia per Simone Inzaghi, che in attacco nel frattempo ha recuperato anche Marko Arnautovic, che invece già oggi ha svolto il lavoro con i compagni.