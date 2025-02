DIRETTA Serie A, Bologna-Torino: segui la cronaca LIVE

La sfida tra rossoblu e granata apre le danze della venticinquesima giornata di Serie A

Archiviata una tre giorni di coppe europee molto amara per le squadre italiane (due sconfitte, un pareggio e una sola vittoria), il venticinquesimo turno del campionato di Serie A apre i battenti con un interessante Bologna-Torino. Una partita che mette una di fronte all’altra due delle squadre con la miglior striscia utile di risultati.

I padroni di casa non perdono da ben nove partite in tutte le competizioni (4 vittorie e 5 pareggi), mentre la squadra piemontese non conosce la sconfitta da 7 match (1 vittoria e 6 pareggi). Due cammini simili, ma molto diversi, visto che l’undici allenato da Paolo Vanoli si sta sempre più specializzando nel segno X, avendone collezionati già dieci in campionato e avvicinandosi molto proprio alle statistiche dei felsinei, che sono la seconda squadra che ha pareggiato di più (11) dietro alla Juventus (13).

Tornando alle vicende tecnico-tattiche, i granata oltre ai tanti assenti per infortunio, dovranno fare a meno anche di Samuele Ricci, squalificato dal giudice sportivo dopo l’ammonizione presa da diffidato nella sfida della scorsa settimana contro il Genoa. Vincenzo Italiano, invece, ritrova Riccardo Orsolini nella lista dei convocati, all’interno della quale non figurano invece i nomi di Ferguson, Odgaard e Pedrola. Calciomercato.it seguirà la partita dello stadio Dall’Ara in tempo reale.

Probabili formazioni Bologna-Torino e diffidati

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Pobega, Ndoye, Castro; Dominguez. All. Italiano.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Linetty; Lazaro, Vlasic, Karamoh; Adams. All. Vanoli.

ARBITRO: Michael Fabbri della sezione di Ravenna

DIFFIDATI: Castro, Freuler, Pobega (B); Masina (T)

PROSSIME PARTITE: Parma-Bologna 22 febbraio alle 15 e Torino-Milan 22 febbraio alle 18

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 55; Inter 54; Atalanta 50; Lazio 45, Juventus 43, Fiorentina 42; Milan* e Bologna* 38; Roma 34; Udinese 30; Torino 28, Genoa 27; Cagliari e Lecce 24; Verona 23, Como 22; Empoli; Parma 20; Venezia 16; Monza 13.

*una partita in meno