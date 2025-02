Colpo di scena alla Juventus: Vlahovic alla corte di Mourinho

Il centravanti serbo sempre meno centrale nella Juve di Thiago Motta: spunta una nuova pretendente per il numero nove

Tempi duri alla Juventus per Dusan Vlahovic, ormai riserva di lusso nella formazione di Thiago Motta. Il centravanti serbo ha perso il posto da titolare dopo l’arrivo in squadra di Kolo Muani.

Impatto devastante per l’attaccante francese, arrivato in bianconero in prestito secco dal Paris Saint-Germain. Cinque reti in quattro gare per Kolo Muani, partito dal primo minuto anche nell’ultimo incrocio in Champions League vinto per 2-1 dalla Juve contro il PSV Eindhoven. Il nazionale transalpino è stato preferito ancora una volta a Vlahovic, alla quinta panchina consecutiva e che per il momento deve accontentarsi solo di scampoli di partita entrando a gara in corso.

Calciomercato Juventus, Vlahovic al posto di Dzeko: Mourinho bussa in casa bianconera

Vlahovic non è più centrale nell’undici Thiago Motta, così come nei progetti futuri della Juventus. Le trattative per il rinnovo sono in alto mare e il serbo così è destinato a lasciare la ‘Vecchia Signora’ in estate.

Gli agenti di Vlahovic non sono intenzionati a spalmare l’oneroso ingaggio del giocatore, che nella prossima stagione andrà a percepire un ingaggio da 12 milioni di euro. Fuori dai paletti imposti dal nuovo corso della Juventus, con il Dt Giuntoli che cercherà di piazzare l’attaccante al miglior offerente. A Vlahovic si sono interessate Chelsea, PSG, Manchester United, Barcellona e soprattutto Arsenal, che aveva sondato il terreno già nell’ultima finestra invernale.

Dalla Turchia, inoltre, rimbalza anche la voce di una possibile offensiva del Fenerbahce per Vlahovic, a caccia in estate di un sostituto del partente Dzeko. Stando al portale ‘Yeniakit.com’, il club allenato da José Mourinho avrebbe fatto un tentativo già a gennaio e potrebbe riprovare un nuovo assalto a fine stagione. Vlahovic, come detto, è in uscita dalla Juve e ha una valutazione di 30-40 milioni di euro.