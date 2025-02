Via Calhanoglu: “L’Inter piazza il grande colpo” | ESCLUSIVO

Le mosse dei nerazzurri in vista del prossimo mercato estivo: il turco può andare via, Marotta prepara il nuovo innesto

In attesa di capire quel che sarà il destino dell’Inter in questa stagione, con la squadra di Inzaghi ancora in corsa su tre fronti, è già tempo di pensare al futuro e a quel che sarà il mercato estivo.

Un mercato estivo particolare visto che a giugno si giocherà il Mondiale per Club, ma anche perché in casa nerazzurra sono diversi i giocatori in scadenza di contratto e che al termine della stagione potrebbero andare via. Di questo, intervenuto a Inter Zone su Youtube, ha parlato anche il giornalista Daniele Najjar, che si è soffermato in maniera particolare su quel che potrebbe essere il futuro di Calhanoglu e del possibile grande colpo dell’Inter.

Si parte dall’addio, non da escludere, del centrocampista turco, nonostante la sua importanza nello scacchiere tattico di Inzaghi: “Il calciatore potrebbe anche partire in estate. Mi aspetto tanti cambiamenti quest’estate, anche per un fatto di nuovo proprietà che arriva e dà delle direttive che sono chiare sul ringiovanire la squadra e darle un nuovo valore. Prendere giocatori che possono essere valorizzati e rivenduti. Questo mi lascia preoccupato perché il centrocampo è un ruolo delicato in cui inserirsi. Ad esempio Asllani non sta facendo brutte partite, ma viene criticato perché non riesce a dare quanto Calhanoglu”.

Inter, grande colpo estivo: “Può essere Nico Paz”

Questo sul fronte uscite, mentre sul fronte arrivi il nome ‘caldo’ resta sempre quello di Nico Paz.

Najjar parla anche del trequartista argentino del Como nel corso del suo intervento: “Grande colpo? Premesso che non conosco i conti dell’Inter, mi preoccupa dire sì perché significherebbe che una cessione eccellente è stata fatta. Indipendentemente dalle cessioni, io considererei un grande colpo anche l’arrivo di Nico Paz. Mi aspetto un innesto di questo tipo, che unisca la voglia di ringiovanire e di rinforzarsi”.

L’argentino sarebbe il profilo perfetto per soddisfare queste caratteristiche, anche se bisognerà fare i conti con la voglia del Como di tenerlo e anche con la possibilità per il Real Madrid di riportarlo a casa.