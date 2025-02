Var e arbitri, Champions nel caos: non solo l’Atalanta, spunta il caso Juventus

Le gare europee hanno alzato un polverone con il rigore concesso al Bruges contro l’Atalanta inesistente: è caos totale

È caos Champions. Le gare di andata dei playoff della massima competizione europea non sono filate via lisce e ad essere finiti sotto accusa sono stati gli arbitri.

Uno in particolare: Halil Umut Meler, il direttore di gara di Bruges-Atalanta, protagonista del rigore assegnato ai belgi per un inesistente fallo di Hien. A parlare di questo episodio è stato il nostro esperto arbitrale Maurizio Russo nel corso di TiAmoCalciomercato su Youtube. Parole molto dure nei confronti del fischietto turco.

“Hien è nettamente in vantaggio, è davanti, è in pieno controllo del pallone – le sue parole sul calcio di rigore dato ai belgi -. Quando si corre le braccia si usano per la coordinazione, lui sfiora – non colpisce – il volto di Nilsson che va giù come se fosse stato colpito sulle gambe, sembrava qualcosa di molto esagerato. L’arbitro ha abboccato alla sceneggiata ed ha fischiato il calcio di rigore. È vero che il viso è la parte del corpo che devono proteggere di più, ma qui non c’è nulla. Non c’è un fallo, non c’è un calcio di rigore”.

Caos arbitri in Champions: dubbi anche in Juve-Psv

L’analisi è poi proseguita tirando in ballo anche il Var che, in realtà, è forse tra i meno colpevoli per quanto accaduto.

“La colpa maggiore ce l’ha l’arbitro in campo perché lì si ha la percezione del contatto. Il Var ha la scusa del protocollo, è l’ultimo dei responsabili. L’arbitro vede un tocco, il tocco c’è… l’entità doveva capirla il direttore di gara in campo”. Così non è stato ed ora l’Atalanta si trova costretta a recuperare un gol di svantaggio. Altro episodio analizzato nel corso della trasmissione è di Juventus-Psv Eindhoven con i dubbi per l’azione del pareggio momentaneo degli olandesi, viziata da un possibile tocco di mano. Le immagini non chiariscono la parte del corpo con cui il calciatore del Psv tocca il pallone ed è dunque impossibile far intervenire il VAR.