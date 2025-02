Tempo scaduto per Koopmeiners: via in estate

Dalla Champions passeranno anche le strategie di mercato della Juventus, che senza potrebbe essere costretta a sacrificare un big

Nella vittoria europea contro il Feyenoord nell’andata dei playoff di Champions League Thiago Motta ha rimescolato ancora una volta le carte della sua Juventus.

Oltre al solito Vlahovic anche Teun Koopmeiners è stato escluso dall’undici iniziale nel successo contro gli olandesi, continuando anche col subentro a gara in corso sulla striscia negativa di rendimento palesata in questi mesi. L’ex atalantino sembra lontanissimo dalla versione vista a Bergamo e le critiche anche da parte dei tifosi iniziano a prendere corpo.

È una fase di riflessioni quindi per la Juve che si guarda intorno anche in ottica futura. Dopotutto campo e mercato sono due binari paralleli che viaggiano su ritmi simili, e che con la chiusura della stagione rischiano di incrociare il proprio cammino. Le strategie dei bianconeri passeranno infatti inevitabilmente dalla qualificazione alla massima competizione europea.

Calciomercato Juventus, cessione in estate: scelto Koopmeiners

La Juventus vince il primo round dei playoff, ma la qualificazione in Champions resta in bilico in campionato e ci sarebbe il rischio di sacrificare un big sul mercato. Con Vlahovic ormai destinato all’addio abbiamo chiesto ai nostri followers su X chi andrebbe ceduto in estate.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it:

📊 MOMENTO SONDAGGIO! La #Juventus vince il primo round dei playoff, ma la qualificazione in Champions resta in bilico in campionato e ci sarebbe il rischio di sacrificare un big sul mercato. Con #Vlahovic ormai destinato all’addio, chi cedereste in estate? 🧐 — calciomercato.it (@calciomercatoit) February 12, 2025

Con grande sorpresa i tifosi della Juve che hanno votato andrebbero a separare subito le strade proprio da Teun Koopmeiners con il 38,7% delle preferenze. Percentuale piuttosto alta per un calciatore inseguito così a lungo e in merito al quale è stato fatto un importante investimento.

A seguire col 32,3% i fan bianconeri cederebbero Douglas Luiz, altro centrocampista lontanissimo dalle aspettative della scorsa estate. Cambiaso e Yildiz più lontani vanno a chiudere il quadro degli eventuali cedibili in caso di mancata Champions.