PAGELLE E TABELLINO PORTO-ROMA 1-1: Cristante che ingenuità, Ndicka regge

Voti e giudizi del match del Do Dragao valido per l’andata del playoff di UEFA Europa League 2024/25

PORTO

Diogo Costa 6,5

Djalo 6

Perez 5,5

Otavio 6. Dal 75′ Namaso sv

Joao Mario 6

Eustaquio 6

Varela 6. Dal 63′ Fabio Vieira

Moura 6,5. Dall’86’ Zaidu sv

Borges 6

Omorodion 5,5. Dall’86’ Deniz Gul sv

Mora 5,5. Dal 63′ Pepe 6

Allenatore: Anselmi 6

ROMA

Svilar 6,5

Celik 6,5

Mancini 6

TOP Ndicka 7: è il simbolo della resistenza romanista nel secondo tempo e in particolare dopo l’espulsione a Cristante. I palloni alti sono tutti i suoi, non ne sbaglia uno neanche di quelli per terra. Torna leader e baluardo in un periodo non particolarmente brillante.

Saelemaekers 5,5. Dal 46′ El Shaarawy 6

Koné 6. Dal 46′ Pisilli 6

FLOP Cristante 4: parte al solito modo, con tanti errori tecnici e di impostazione, perde troppi palloni potenzialmente letali. Poi alza un po’ il livello, va vicino al gol di testa ma l’ingenuità con cui lascia la Roma in 10 è gravissima, soprattutto per un calciatore che sta per compiere 30 anni e ha quasi un centinaio di presenze in Europa.

Angelino 6

Dybala 6. Dal 39′ Baldanzi 6,5

Pellegrini 5,5. Dal 68′ Soulé 6

Dovbyk 5,5. Dal 75′ Paredes sv

Allenatore: Ranieri 6

Porto-Roma, il tabellino

Marcatori: 45’+5 Celik (R), 67′ Moura (P)

Ammoniti: Pellegrini (R), Varela (P), Celik (R), Perez (P), Moura (P), Saelemaekers (R), Otavio (P), Paredes (R), Baldanzi (R)

Espulsi: al 72′ Cristante (R) per doppia ammonizione

PORTO (3-4-3): Diogo Costa; Djalo, Perez, Otavio (dal 75′ Namaso); Joao Mario, Eustaquio, Varela (dal 63′ Fabio Vieira), Moura (dall’86’ Zaidu); Borges, Omorodion (dall’86’ Deniz Gul), Mora (dal 63′ Pepe).

A disposizione: Claudio Ramos, Marcano, Pedro, Namaso, Franco, Gul, Perez, Sousa, Vieira, William Gomes, Zaidu, Pepe. Allenatore: Anselmi.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers (dal 46′ El Shaarawy), Koné (dal 46′ Pisilli), Cristante, Angelino; Dybala (dal 39′ Baldanzi), Pellegrini (dal 68′ Soulé), Dovbyk (dal 75′ Paredes).

A disposizione: Gollini, Hummels, Nelsson, Paredes, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé, Sangaré, De Marzi, Saud.

Allenatore: Ranieri.