Nuovo scandalo, proteste ufficiali: “L’Italia faccia causa alla Uefa”

Ennesimo scandalo nel mondo del calcio, quanto accaduto in Champions fa infuriare tutti: bufera tra la Federcalcio e la Uefa

Nel mondo del calcio, negli ultimi anni, si sono verificati tanti cambiamenti e ha influito, senza dubbio, l’avvento della tecnologia. Nonostante questo, però, ci sono cose che non cambiano mai e scandali e polemiche fanno sempre discutere.

E’ stata una due giorni di Champions League non particolarmente favorevole all’Italia, impegnata nel playoff per l’accesso agli ottavi di finale con tre squadre. Ha vinto la Juventus con il Psv, sconfitte per Milan e Atalanta contro Feyenoord e Bruges. Tante recriminazioni per i bergamaschi, piegati nel recupero da un calcio di rigore assai contestato. Punita con la massima punizione la lieve sbracciata di Hien su Nilsson, quello che abitualmente si considererebbe un normale contatto di gioco per prendere posizione da parte di un difensore nei confronti di un attaccante. La decisione dell’arbitro turco Meler origina polemiche furiose e fa scoppiare un vero e proprio caso diplomatico.

Scandalo Bruges-Atalanta e i posti Champions a rischio: la protesta clamorosa nei confronti della Uefa

L’Italia rischia così di perdere una rappresentante in Europa e viene messo a rischio il secondo posto nel ranking stagionale, con relativa quinta squadra in meno nella prossima edizione. Ecco perché viene invocata una reazione forte da parte della nostra Federcalcio.

Nel corso del dibattito su ‘Radio Radio’, il giornalista del ‘Messaggero’ Stefano Carina attacca: “E’ incredibile, ma ancora una volta aveva ragione Mourinho quando parlava dello scarso livello degli arbitri turchi. Un contatto del genere non viene fischiato nemmeno a basket, dove si fischiano anche i sospiri. E’ veramente uno scandalo quello che è successo ieri a Brugge. Secondo me al ritorno gliene fa quattro, ma poniamo il caso che l’Atalanta dovesse uscire dalla champions: quanti milioni perderebbe il club di Bergamo?”. E così, Francesco Di Giovambattista rincara la dose: “Mi chiedo se hanno un regolamento loro in Turchia… se esce l’Atalanta (con conseguenze sul ranking per nazioni, ndr), l’Italia dovrebbe fare causa alla Uefa per la perdita del quinto posto”. Occhio al prossimo capitolo tra una settimana.