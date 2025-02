Infortunio per Dybala, la Roma perde il suo campione

L’attaccante argentino costretto a lasciare il campo durante il primo tempo della sfida contro il Porto. Ecco cosa è successo

E’ finita al trentottesima la partita di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato costretto a lasciare il campo anzitempo per un infortunio al ginocchio. Claudio Ranieri si è così affidato a Baldanzi per sostituire l’ex calciatore della Juventus e del Palermo. La Roma, impegnata contro il Porto per l’andata dei playoff di Europa League, è dunque costretta a cambiare prima della fine del primo tempo.

Roma, cambio forzato per Dybala: ecco cosa è successo

Smorfie di dolore per Dybala, che ha dato forfait dopo aver provato a stringere i denti per qualche minuto. In precedenza, infatti, l‘argentino era stato toccato duramente da Varela. Un bruttissimo fallo, da parte del giocatore dei portoghese, che ha costretto Dybala a rimanere per terra per qualche minuto. Un’azione, quella del calciatore del Porto, che ha spinto il telecronista di Sky Sport di parlare di intervento “intimidatorio, quasi vigliacco”.

Le condizioni di Paulo Dybala verranno, chiaramente, valutate nelle prossime ore. La speranza è che si tratti solamente una botta al ginocchio. Dopo il cambio, però, la Roma ha potuto comunque sorridere, grazie al gol di Celik. Il turco, spesso criticato nell’ultimo periodo per delle prestazioni non proprio all’altezza della situazione, stavolta ha fatto esultare i propri tifosi, sfruttando al meglio un’incursione per battere il portiere avversario. Protagonista dell’azione è stato proprio il nuovo entrato, Baldanzi, bravo ad anticipare un giocatore avversario.

Dopo la partita, con le dichiarazioni di Claudio Ranieri, capiremo quali sono le condizioni di Dybala che in stagione, con la maglia della Roma, ha giocato ben 29 partite, con oltre 1700 minuti. I gol segnati sono stati fin qui sei, oltre a tre assist