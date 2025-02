Juventus-Inter si gioca in infermeria: Thiago Motta sorride, nuovo allarme per Inzaghi

Pochi giorni a Juventus-Inter, le ultime sulle probabili formazioni: come stanno gli acciaccati, maggiori preoccupazioni nella lunga vigilia per il tecnico nerazzurro

Ci si avvicina a un weekend che potrebbe essere fondamentale per la corsa Champions e per la lotta scudetto. Due match su tutti svettano in cartellone. Al sabato, Lazio-Napoli all’Olimpico. Domenica sera, all’Allianz Stadium, il derby d’Italia Juventus-Inter, con tantissimi destini intrecciati.

Cresce, inevitabilmente, l’attesa per il confronto tra bianconeri e nerazzurri, che si giocano tantissimo. La Juve, rinfrancata dalle ultime tre vittorie di fila, vuole confermare i segnali di crescita e lanciare un segnale nel big match per eccellenza. Di fronte, le ambizioni dei campioni d’Italia, che puntano al sorpasso al Napoli capolista ma per darsi ulteriori chances non possono permettersi di lasciare punti in quel di Torino. Sfida che si annuncia incerta e spettacolare, con ancora negli occhi il pirotecnico 4-4 dell’andata.

Per la prima volta da diverso tempo, Inzaghi ha a disposizione quasi la settimana tipo. Per la Juve, il match arriva invece in mezzo al doppio playoff di Champions con il Psv. Le scelte di Thiago Motta e di Inzaghi passano anche attraverso l’infermeria e la condizione fisica dei giocatori più importanti. In tal senso, dopo un lungo periodo di difficoltà, la Juventus intravede spiragli incoraggianti, mentre per i nerazzurri ci sono ancora delle incognite.

Juventus-Inter, Marcus Thuram ancora a rischio

La Juventus dovrebbe attuare un po’ di turnover per ruotare le energie in vista del ritorno di Champions in Olanda, ma, in questo momento, ha dubbi solo sulle condizioni di Cambiaso, che ha ancora fastidi alla caviglia, mentre gli altri sono ok. Ad Appiano Gentile, invece, si tribola per la caviglia di Marcus Thuram.

Il francese è uscito di scena contro la Fiorentina rimpiazzato da Arnautovic, ma anche l’austriaco non è al meglio. Ecco perché salgono notevolmente le quotazioni di Taremi al centro dell’attacco, a fare da partner a Lautaro Martinez. Stanno bene invece Bastoni e Dimarco, in miglioramento negli ultimi giorni e che dovrebbero trovare una maglia da titolare.