Ha stregato l’Europa ed è cresciuto nella Juve, Inter shock: clausola monstre

I bianconeri ora potrebbero addirittura guadagnare un tesoretto dalla cessione di un suo ex gioiellino che piace a mezza Europa

In questi anni la Juventus ha avuto non poche difficoltà di bilancio, tanti cambiamenti tecnici e ovviamente dirigenziali. L’inchiesta plusvalenze, la penalizzazione, l’esclusione dalle coppe, tutti elementi che hanno portato i bianconeri a continue rivoluzioni e un progressivo bisogno di sistemare i conti. Il Covid, come per tutti gli altri, ha messo ovviamente il carico da 90 appesantendo anche l’investimento per Cristiano Ronaldo. Non facile neanche sostituire i senatori come Buffon, Chiellini e Bonucci e ancora oggi – soprattutto dopo l’addio di Danilo – la Juve fatica a trovare leader.

Il club nelle ultime stagioni ha potuto poi attingere a un serbatoio importante come è stato il settore giovanile e più nello specifico l’Under 23. Una palestra importante per calciatori che sono diventati un vero e proprio patrimonio, tecnico sì ma soprattutto economico. È attraverso la cessione di diversi giovani di enorme prospettiva che i bianconeri hanno potuto finanziare buona parte del mercato. Due nomi su tutti, Matias Soulé e Dean Huijsen, a cui si può aggiungere sicuramente Iling jr insieme ad altri. Kenan Yildiz, invece, è stato scelto come simbolo del nuovo corso su cui puntare, anche se in Europa ci hanno messo gli occhi in parecchi dal Bayern al Real e il Liverpool.

Soulé è stato ceduto alla Roma per circa 30 milioni, Iling all’Aston Villa nell’ambito dell’operazione Douglas Luiz mentre Huijsen è finito in Premier al Bournemouth per circa 15 milioni. Di questi tre, è senza dubbio il centrale olandese naturalizzato spagnolo quello che sta facendo meglio. Tanto che le big europee lo hanno già puntato, ma incredibilmente ci sarebbe anche proprio l’Inter.

Huijsen esplode al Bournemouth, dall’Inghilterra: c’è anche l’Inter per la clausola che fa guadagnare la Juve

In particolare a parlarne è ‘TBR Football’, portale inglese che spiega la situazione di Dean Huijsen. Il centrale classe 2005, che sta facendo benissimo in un Bournemouth tra le squadre rivelazione dell’anno, ha infatti una clausola rescissoria molto alta. Ammonta per la precisione a 55 milioni di sterline, che in euro corrisponde a oltre 65 milioni e sarà attiva dall’estate. Con le Cherries ha giocato 21 partite in totale, partendo dietro nelle gerarchie ma guadagnandosi poi un ruolo di primo piano: ora è titolarissimo e ha pure segnato due gol.

Su di lui c’è una folta, anzi foltissima schiera di club interessati. Ad esempio – si legge sullo stesso portale – Arsenal, Chelsea e Liverpool per citare le big di Premier League. Ma tra le inglesi hanno messo gli occhi su Huijsen anche Tottenham, Newcastle e Aston Villa mentre all’estero ci sarebbero pure Atletico Madrid, Bayern Monaco e addirittura Inter. I nerazzurri sono a caccia di rinforzi in difesa da cui ripartire con un nuovo corso, anche se appare molto complicato pensare a un investimento di tale portata. Senza contare che il 10% da accordi andrebbe dritto nelle casse della Juventus, il che vuol dire 5,5 milioni di sterline ovvero 6,6 milioni di euro. Per ora il Bournemouth di Tiago Pinto, che lo aveva preso in prestito secco anche alla Roma, spera di tenerlo anche la prossima stagione. Magari per rinnovare e alzare ulteriormente la clausola.