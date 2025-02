Espulsione Cristante, tra rabbia e ironia: “L’emblema della mediocrità”

Ecco cosa è successo nel corso della partita tra i giallorossi e i portoghesi: il centrocampista finisce nel mirino della critica

Dieci minuti da incubo per la Roma, che dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio e gestito ad inizio di ripresa l’uno a zero firmato Celik, ha rovinato tutto tra il 67esimo e il 73esimo.

E’ proprio in questi minuti, infatti, che cambia radicalmente la partita. Una partita, che i giallorossi stavano portando in porto, ma una distrazione al ventiduesimo della ripresa ha portato i biancoblu a trovare il gol del pareggio con Moura. E dire che pochi secondi prima la Roma aveva anche sfiorato la rete del raddoppio. Un 1 a 1 che ha rianimato il Porto che ha attaccato fino alla fine alla ricerca della vittoria.

Cristante nel mirino: la rabbia dei tifosi

C’è poco da prendersela con Cristante, la colpa è di chi l’ha messo al posto di Paredes per poi far entrare quest’ultimo ugualmente quando stiamo in 10 #PortoRoma — Eli (@Eli39686221) February 13, 2025

Stupida trattenuta di #Cristante che si becca il secondo giallo. Da partita sotto controllo ora dobbiamo soffrire fino alla fine.#PortoRoma 1-1 🟥 pic.twitter.com/mmCrpFVB8E — RCB (@BlogRoma) February 13, 2025

Cristante salta il ritorno col Porto pic.twitter.com/R7y8xqUv6e — marcó (@marcoo98_) February 13, 2025

CRISTANTE NON GIOCA IL RITORNO pic.twitter.com/klv8aEzW4i — Digre (@Digreeee) February 13, 2025

Immaginandomi la faccia di Noemi che torna in camerino, accende la TV e vede Cristante che si fa espellere come un fesso. Absolute cinema — Cane della VIOLESIA 🐕🇲🇾🟣 (@Moussolinho) February 13, 2025

Cristante è l’emblema di questa società

L’emblema di questi anni

L’emblema di questa mediocrità — Veretouttismo (@Erniaimperator2) February 13, 2025

vabbè giocare con cristante è come giocare con 10 giocatori, non è che cambi tanto sto rosso — sasha🔻#souléIN (@dybalaschef) February 13, 2025

Per i giallorossi, come detto, ci sono due momenti negativi da sottolineare. Il secondo è legato all’espulsione di Bryan Cristante. Il centrocampista, già ammonito, ha trattenuto l’avversario, portando i fischietto tedesco, Stieler, ad estrarre il cartellino rosso. Il rapporto tra i tifosi della Roma e Cristante non è dei migliori ormai da diversi mesi e l’espulsione ingenua, per come è arrivata, ha chiaramente scatenato i sostenitori capitolini sui social