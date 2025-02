DIRETTA Europa League, Porto-Roma 0-0: si parte LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Do Dragao’ tra i biancoblu di Anselmi e i giallorossi di Ranieri in tempo reale

La Roma fa visita al Porto in Portogallo in una gara valida come andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Una sfida tra due formazioni che ambivano a qualcosa in più dei playoff che sarà diretta dall’arbitro tedesco Stieler.

Da una parte i giallorossi di Claudio Ranieri, reduci dalla vittoria in Serie A contro il Venezia che li riavvicina alla zona coppe europee, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver totalizzato 12 punti nella fase a girone unico – frutto di tre vittorie, tre pareggi e due sconfitte – che li ha fatti finire al quindicesimo posto in classifica. Dall’altra parte i biancoblu di Martin Anselmi, che hanno pareggiato le ultime tre partite della Liga portoghese contro Santa Clara, Rio Ave e Sporting CP, hanno conquistato un punto in meno e sono finiti in diciottesima posizione. Tra una settimana esatta la sfida di ritorno in Italia. La partita sarà trasmessa in tv su Sky Sport e sarà visibile in streaming su pc, tablet e smartphone sulla app di Now. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale agli ottavi di finale di Champions del 2019, quando un rigore di Alex Telles ai tempi supplementari permise ai lusitani di passare il turno. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Do Dragao’ tra Porto e Roma live in tempo reale.

Formazioni ufficiali Porto-Roma

PORTO (3-4-3): Diogo Costa; Djalo, Perez, Otavio; Joao Mario, Eustaquio, Varela, Francisco Moura; G. Borges, Samu, Rodrigo Mora. All. Anselmi

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Pellegrini, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri

ARBITRO: Tobias Stieler (Germania)

PROSSIMI IMPEGNI: Parma-Roma domenica 16 febbraio ore 18; Farense-Porto domenica 16 febbraio ore 19.