Celik illude la Roma, contro il Porto finisce 1 a 1

I giallorossi hanno pareggiato in Portogallo, dopo aver trovato la rete del vantaggio. Ci pensa Moura a riequilibrare la situazione

E’ finita in paritĂ la sfida in Portogallo, valevole per l’andata dei playoff di Europa League, tra il Porto e la Roma. A sbloccare la sfida è stato Celik al termine del primo tempo. La squadra di Claudio Ranieri tiene bene il campo, sfiorando in diverse occasioni il raddoppio.

Al 67esimo, però, i padroni di casa sfruttano un momento di distrazione dei giallorossi e trovano così il gol del pareggio con Moura. Qualche minuto dopo, la partita della Roma cambia radicalmente: a complicare i piani di Ranieri ci pensa Bryan Cristante, che si fa espellere, trattenendo in maniera ingenua l’avversario. L’arbitro non può far altro che estrarre il secondo giallo.

Con la Roma in dieci, il Porto inizia a credere nella vittoria, ma la difesa giallorossa regge fino alla fine. Dopo il triplice fischio, i giallorossi possono esultare, per un risultare comunque positivo. Non lo fa, Claudio Ranieri, che entra in campo per richiamare con veemenza la sua squadra. Il tecnico urlando a gran voce: “Venite via”, spinge i suoi uomini a rientrare negli spogliatoi per evitare altri cartellini gialli ed eventuali espulsioni