Sogno infranto per la Juve: è fuori dall’Europa

Non un pomeriggio europeo indimenticabile per la Juventus che con i propri ragazzi deve già salutare la Youth League ai sedicesimi di finale

Finisce a Trebisonda la Youth League della Juventus di Francesco Magnanelli che si arrende al gol di Turan arrivato nel corso del secondo tempo.

L’Under 20 bianconera vede quindi interrompersi il percorso europeo su un campo difficile in cui i giovani juventini non sono riusciti a raccogliere i frutti sperati nonostante una manciata di tentativi che attraverso i quali il punteggio però non si è sbloccato. Una sconfitta di misura basta quindi per chiudere qui l’avventura della truppa di Magnanelli nella Champions dei giovani.

Trabzonspor-Juventus 1-0

Marcatori: 16’st Turan (T)

Trabzonspor: Yildirim, Taha Emre Ince, Bican Tibukoğlu, Alihan Erdoğan, Boran Başkan, Ömer Faruk Duymaz (48’st Ateş), Salih Malkoçoğlu (cap), Yiğit Kemal Turan (30’st Ekrem Terzi), Onuralp Çakıroğlu (38’st Esat Yiğit Alkurt), Arda Öztürk, Abdurrahman Bayram (38’st Turan Deniz Tuncer) A disposizione: Erol Can Colak, Furkan Melikşah Özcan, Ahmet Babat, Ibrahim Keskin Allenatore: Eyüp Saka

Juventus: Radu, Martinez, Boufandar, Ripani (38’st Djahl), Crapisto, Pugno, Vacca (20’st Merola), Verde, Pagnucco (cap), Biliboc (20’st Finocchiaro), Savio A disposizione: Zelezny, Ventre, Keutgen, Rizzo, Ngana, Lopez Allenatore: Francesco Magnanelli

Arbitro: sig. Joakim Östling (SWE)

Assistenti: sig. Robin Wilde (SWE), sig. Simon Kristensson (SWE)

Quarto uomo: Yiğit Alp Yardım (TUR)

Ammoniti: 23’pt Martinez (J), 23’pt Abdurrahman Bayram (T), 3’st Pugno (J), 4’st Boran Başkan (T), 18’st Boufandar (J), 34’st Merola (J), 43’st Bican Tibukoğlu (T)