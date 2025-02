Roma, out solo uno prima del Porto. Ranieri punzecchia i suoi: “Wake up!” – Calciomercato.it

In casa giallorossa è vigilia della sfida valevole per l’andata degli spareggi di Europa League. Ecco la probabile formazione

Giornata di rifinitura a Trigoria per la Roma, alla vigilia della sfida fondamentale in casa del Porto che può decidere le sorti della stagione giallorossa. Atmosfera distesa, con la solita dose di risate, ma sicuramente molto concentrata e consapevole.

Ranieri può contare su tutta la rosa disposizione, ad eccezione dei giocatori finiti fuori lista e di Rensch, fermo per un lieve stiramento che lo mette fuori causa per la sfida con i portoghesi. Parlavamo di sorrisi, che non sono mancati soprattutto nell’ultimo esercizio visibile alla stampa.

All’inizio Ranieri, che con il suo francese chiede al proprio collaboratore di spiegare nuovamente l’esercizio ai giocatori transalpini: “Écoutez bien!”, poi carica e tiene sulla graticola i giocatori approvando la precisione del proprio staff che interrompe l’esercizio per bacchettare Koné e Dovbyk che erano partiti in anticipo: “Così mi piaci!”, “Wake UP!” e poi sottolinea la sconfitta di Shomurodov nell’uno contro uno con Paredes: “Ti ha mangiato! Ti ha preso 2 metri!”.

Porto-Roma, Dovbyk al centro dell’attacco: la probabile formazione di Ranieri

Alla fine dell’esercizio, invece, breve colloquio tra Ranieri e Sangaré, al termine del quale il giovane terzino si è spostato su un altro campo per svolgere lavoro differenziato. Probabile che abbia avvertito un piccolo fastidio. Sulla formazione in campo vanno sciolti gli ultimi dubbi, consapevoli che la Roma si gioca praticamente tutto.

L’11 sarà quello titolare: Svilar importa, il tridente Mancini-Hummels-Ndicka in difesa; linea di centrocampo con Saelemaekers a destra e Angelino a sinistra, con il tandem Kone-Paredes in mediana. In avanti Dybala e uno tra Pellegrini ed El Shaarawy dietro a Dovbyk. Questa sera alle 19:45 in conferenza ci sarà Svilar al fianco di Ranieri.