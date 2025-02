Rigore scandaloso, Atalanta sconfitta dal Brugge allo scadere: rissa dopo il triplice fischio

Champions League: Muler si è letteralmente inventato un penalty nel primo minuto di recupero, confermando la sua decisione anche dopo il consulto al Var

L’Atalanta ha perso l’andata degli spareggi Champions. 2-1 in casa del Brugge, con il ko arrivato allo scadere per colpa di un rigore inesistente, ma possiamo definirlo anche scandaloso.

Un rigore assurdo condanna l’Atalanta

Al 91′ Muler ha fischiato penalty punendo una mano larga di Hien sul volto di Nilsson. L’arbitro è stato richiamato al VAR per rivedere l’episodio, diciamo anche per annullare la sua decisione, che invece ha incredibilmente confermato.

@Atalanta_BC just got ROBBED in broad daylight!!!! That “foul” resulting in the award of a penalty was a phony foul!!!! 🫢🙅🏾‍♀️🙅🏽‍♂️#BruggeAtalanta pic.twitter.com/8OJ16CxwiN — 🇬🇭 #PrayForGhana ™ 🇬🇭 (@PrayForGh) February 12, 2025

Proteste furiose, ma inevitabili degli atalantini. Ammoniti Toloi, Cuadrado e lo stesso Hien prima del tiro dal dischetto trasformato dallo stesso Nilsson. Dopo il triplice fischio semi-rissa in campo, con i giocatori nerazzurri – e Gasperini – letteralmente furiosi per la decisione che rischia di compromettere il cammino in Champions. Al ritorno a Bergamo, la ‘Dea’ sarà obbligata a vincere con due gol di scarto per passare agli ottavi.

BRUGGE-ATALANTA 2-1

15′ Jutgla (B), 41′ Pasalic (A), 94′ Nilsson (B)

Su X commenti unanimi: il rigore dato contro l’Atalanta è senza senso

ma che rigore ha dato??? 😂 #BruggeAtalanta — Simona (@simona92_) February 12, 2025

Il rigore dato contro all’Atalanta é vergognoso a dir poco #BruggeAtalanta #ChampionsLeague — The Man With No Name (@CitizenOCydonia) February 12, 2025