Inter-Fiorentina, nuovo video ‘salva’ La Penna: era davvero corner

Ulteriori immagini potrebbero ribaltare i giudizi sull’episodio che continua a tenere acceso il dibattito sulla sfida andata in scena al Meazza lunedì sera

Non si placano le polemiche su Inter-Fiorentina. In particolare sul calcio d’angolo, da cui è nato l’1-0 nerazzurro, assegnato (con il Var che, da protocollo, non è potuto intervenire) nonostante il pallone calciato da Bastoni avesse abbondantemente superato la linea di fondo.

Inter-Fiorentina, le immagini che possono ribaltare tutto

A tal proposito, però, nuove immagini dell’azione incriminata potrebbero infliggere un brutto colpo al dibattito, ancora piuttosto acceso, sull’eclatante episodio della sfida del ‘Meazza’. Come evidenziato su X da Maurizio Russo, nostro esperto di temi arbitrali, “il pallone giocato da Thuram sembra prendere un giro strano”,

#InterFiorentina – Il pallone giocato da #Thuram sembra prendere un giro strano. C’è stata una deviazione di #Pongracic e quindi sarebbe stato comunque corner? Solo eventuali nuove immagini di #DAZN potrebbero fugare i dubbi pic.twitter.com/j1u2c9WWp5 — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) February 12, 2025

Difficilissimo avere certezze assolute, ma dalle immagini sorge il sospetto che possa esserci stata “una deviazione di Pongracic” sul filtrante dell’attaccante nerazzurro.

La Penna salvo? Intanto viene ‘retrocesso’ in Serie B

Le eventuali nuove immagini di ‘Dazn’ potrebbero risolvere l’arcano, ma se effettivamente il difensore viola avesse deviato il passaggio del numero dell’Inter, La Penna sarebbe ‘salvo’, nel senso che sarebbe stato comunque corner in favore della squadra di Inzaghi.

In attesa di ‘Dazn’ che potrebbe ‘scagionare’ definitivamente La Penna, semmai dovessero arrivare per davvero nuove e più chiare immagini dell’azione che termina con l’assegnazione del famoso calcio d’angolo, l’AIA si è già espressa sul direttore di gara del match di lunedì sera. Come? Retrocedendolo per ‘punizione’ in Serie B nel prossimo weekend.