Inter-Fiorentina non è ancora finita: caos VAR, cancellano il protocollo

Continuano le polemiche a seguito del match giocato a San Siro: la tecnologia nel mirino, cambia tutto

Polemiche a non finire. La 24esima giornata di Serie A è stata certamente molto complicata per gli arbitri. Dalle polemiche in Empoli-Milan fino al vero e proprio caos di Inter-Fiorentina. Nel mirino le azioni che hanno portato ai primi due gol della gara: l’autorete di Pongracic e il rigore realizzato da Mandragora.

Carlo Alvino, intervenuto in diretta a Calciomercato.it, l’ha definita “La morte civile del calcio italiano”. Polemiche che sono arrivate nell’immediato dopo partita, soprattutto da parte dei due tecnici Inzaghi e Palladino, ma che sono poi proseguite anche nella giornata successiva e che hanno portato a riflettere con grande attenzione su quello che è il protocollo Var. A seguito dei match disputati nella 24esima giornata, in particolare dopo la sfida di San Siro tra nerazzurri e viola, sono tornate di moda le discussioni in merito ad un possibile cambiamento del protocollo.

Var, nuove polemiche: intervento in caso di secondo giallo

Per questo motivo abbiamo chiesto, attraverso il nostro account X, quale sarebbe la novità più urgente da introdurre in merito al regolamento.

Per il 53,3% dei votanti il pensiero è chiaro: far intervenire il Var in caso di secondo cartellino giallo. Eclatante, in questo senso, l’episodio avvenuto nel corso di Empoli-Milan, con Tomori ammonito per la seconda volta per un intervento falloso su Colombo, anche se l’attaccante empolese era partito da posizione di fuorigioco. L’offisde non è stato segnalato e il Var, trattandosi di seconda ammonizione, non ha potuto intervenire, con il difensore inglese che è stato costretto a lasciare il campo.

Più indietro, nelle votazioni, l’introduzione del tempo effettivo, scelta dal 33.3% dei partecipanti al sondaggio. Una proposta non nuova, che andrebbe a limare se non addirittura eliminare le perdite di tempo. Il 13,3% dei votanti ha invece optato per una revisione del fuorigioco, scegliendo l’opzione fuorigioco automatizzato, mentre nessuno ha scelto la quarta opzione, ossia “rigore senza ribattuta”, che ha ricevuto lo 0% dei voti.