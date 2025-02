Il Milan non punge e il Feyenoord vince: basta l’erroraccio di Maignan

Delude il quartetto offensivo schierato da Conceicao, gli olandesi tengono duro e sfiorano più volte il raddoppio. Ora al ‘Meazza’ servirà un successo con due gol di scarto

Il Milan cade a Rotterdam, nell’andata degli spareggi Champions. Decisiva la papera di Maignan all’inizio del primo tempo, sulla conclusione del migliore in campo Paixao.

Il Milan parte troppo molle e il Feyenoord castiga subito con la conclusione del suo esterno, stasera letteralmente immarcabile, che il portiere rossonero né devia lontano né blocca. È un erroraccio che costa lo svantaggio e, alla fine, anche la sconfitta.

I rossoneri sono spesso in ritardo nei contrasti, e di questo se ne lamenta molto Conceicao, oltre che molto imprecisi nell’ultima giocata. Leao spreca un paio di occasionissime, ma in fin dei conti è l’unico là davanti che fa qualcosa. Gli altri componenti del quartetto offensivo, in particolare Joao Felix e Gimenez, sono pressoché inesistenti. Male anche Pulisic, mentre dietro è insufficiente Theo Hernandez.

A centrocampo, poi, non c’è grande filtro e gli olandesi si infilano come un coltello nel burro, sfiorando diverse chance per raddoppiare. Nella ripresa il Milan ha sì più campo, ma come nel primo gli manca il guizzo, la giusta cattiveria per far male al Feyenoord. Che è solido e resiliente quanto basta fino al triplice fischio. Il ritorno sarà magari un’altra partita, ma il Milan per passare agli ottavi dovrà batterlo con due gol di scarto.

Tabellino Feyenoord-Milan 1-0

MARCATORI: 3′ Paixao

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read (dal 79’ Mitchell), Beelen, Hancko, Smal (dal 70’ Bueno); Moder, Milambo, Timber (dal 79’ Osman); Hadj Moussa, Ueda (dal 46’ Carranza), Paixão (dal 85’ Ivanušec). All.: Bosschaart.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw (dal 60’ Tomori), Pavlović, Theo Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic (dal 60’ Chukwueze), João Félix, Leão (dal 83’ Abraham); Gimenez (dal 83’ Camarda). All.: Conceicao.

ARBITRO: Sanchez (Spagna)

AMMONITI: Thiaw, Smal, Timber