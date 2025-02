DIRETTA Champions League, Feyenoord-Milan | Formazioni UFFICIALI LIVE

La squadra rossonera vola in Olanda per l’andata dei playoff di Champions League

Reduce dalle due vittorie contro Roma ed Empoli, il Milan si rituffa nella Champions League per affrontare la delicata trasferta in casa del Feyenoord. Una sfida dal sapore particolare per il grande ex, Santiago Gimenez, che dopo aver fatto esultare a ripetizione il De Kuip, stasera proverà a dargli qualche dispiacere. Fiore all’occhiello di una campagna acquisti importante, il bomber messicano ha già stregato i suoi nuovi tifosi con un assist e un gol in due partite.

A caccia del terzo successo consecutivo, Sergio Conceiçao è alle prese con una vera e propria emergenza a centrocampo visto che, oltre agli infortunati già noti, dovrà rinunciare anche a Yunus Musah, espulso nella disastrosa sfida contro la Dinamo Zagabria. Rispetto alla missione croata, il tecnico lusitano può tuttavia contare su uno spirito di squadra ritrovato, emerso anche nel derby contro l’Inter pareggiato per 1-1.

I padroni di casa, dal canto loro, dopo l’esonero di Priske disputeranno la prima partita agli ordini di Pascal Bosschaart, promosso in prima squadra dopo aver allenato l’Under 21 del club. Come se non bastasse l’alto coefficiente di difficoltà dell’avversario, il nuovo allenatore dovrà fare i conti con una lunga lista di infortunati. Calciomercato.it seguirà la sfida d’andata dei playoff di Champions League in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Feyenoord-Milan

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Smal; Moder, Milambo, Timber; Hadj Moussa, Ueda, Paixao. All. Bosschaart

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernández; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao