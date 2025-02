A Gasperini il XIV Premio Bearzot. Gravina: “Trasforma i talenti in campioni, il calcio italiano gli è grato” – Calciomercato.it

Il tecnico dell’Atalanta riceverà il riconoscimento il prossimo 24 marzo. A Colombo il premio come miglior arbitro emergente

É Gian Piero Gasperini il vincitore della XIV edizione del Premio Nazionale Enzo Bearzot, riconoscimento promosso dall’Unione Sportiva ACLI insieme alla FIGC. “Gasperini è da molti anni sinonimo di bel gioco e risultati, non facendo mai venire meno serietà del carattere, vocazione didattica e senso del gruppo. Tutte caratteristiche, queste, che lo accomunano ad Enzo Bearzot”, la motivazione con la quale la giuria ha voluto assegnare al tecnico dell’Atalanta, che succede a Simone Inzaghi. Il riconoscimento verrà consegnato il prossimo 24 marzo al Salone d’Onore del CONI.

L’annuncio è andato in scena durante la conferenza stampa presso la sala ‘Paolo Rossi’ della FIGC, alla presenza del numero uno dell’US ACLI, Damiano Lembo, e del presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, dopo che nella mattinata, la giuria del premio, presieduta dagli stessi, e coordinata dal Capo Redattore Sport ANSA Nazionale, Piercarlo Presutti, si è riunita per la decisione nella sede nazionale dell’US ACLI. Da quest’anno, inoltre, il Premio Bearzot si arricchisce anche della presenza di un riconoscimento ai giornalisti, dedicato alla memoria del compianto Gian Paolo Ormezzano. Il premio è stato assegnato all’unanimità a Elisa Chiari di Famiglia Cristiana. “Ringrazio di cuore per questo prestigioso riconoscimento intitolato a un grande allenatore e a uno straordinario uomo di sport. È un premio che sento di condividere con tutto il mio staff, ma anche evidentemente con i miei giocatori, con il mio Club e con Bergamo e i tifosi dell’Atalanta che hanno contribuito negli anni al raggiungimento di questi gratificanti riconoscimenti”, le parole di Gasperini.

Poi parole del presidente della FIGC, Gabriele Gravina: “La continuità di risultati culminata con lo storico successo in Europa League e la sua straordinaria capacità nella valorizzazione dei giovani, per cui tutti il calcio italiano deve ringraziarlo, sono i principali motivi della scelta di Gasperini. In particolare, apprezzo di lui la sua formazione approfondita, la sua dedizione quasi maniacale e la sua tenacia incrollabile. È maturato attraverso anni di gavetta e si è affermato solo grazie al suo lavoro, e in questo ci vedo una bella similitudine con Bearzot”. Dall’edizione 2018, inoltre, il Premio Bearzot viene accompagnato dal premio alla memoria di Stefano Farina, l’arbitro scomparso il 23 maggio del 2017. Il premio, indicato dall’Associazione italiana arbitri (AIA), è stato assegnato ad Andrea Colombo della sezione di Como, per essersi distinto nella stagione sportiva in corso. Ad annunciarlo il numero uno dell’AIA, Antonio Zappi anche lui presente.

Premio Bearzot a Gasperini, Gravina lo esalta: “Il migliore italiano come percentuale di valorizzazione di calciatori formati”

Lo stesso Gravina poi aggiunge: “Gasperini è forse il migliore italiano come percentuale di valorizzazione di calciatori formati, non solo per la Nazionale ma come patrimonio del calcio italiano. E non lo dico per l’impatto positivo economico-finanziario per i club, ma perché è stato in grado di trasformare tantissimi talenti in veri e propri campioni. E il calcio italiano deve essergliene grato, in particolare il sottoscritto per il lavoro in prospettiva per il nostro calcio. Il nome di Gasperini è più volte arrivato in pole per vincere questo premio, aver consegnato al calcio italiano l’Europa League è stata la ciliegina sulla torta che ci ha fatto propendere per un allenatore che grazie alla sua determinazionee la caparbietà è molto vicino e simile al carattere di Enzo Bearzot”.

Parola poi al nuovo presidente AIA Antonio Zappi, che spiega l’assegnazione del premio: “Andrea Colombo della sezione di Como, ora impegnato in Venezuela con la Conmebol. Uno degli arbitri che si sta affermando come uno degli emergenti principali. Essendo il premio intitolato a Stefano Farina, volendo individuare delle caratteristiche simili, la sua attitudine allo studio e la preparazione in funzione evolutiva della figura arbitrale nell’ambito della capacità decisionale. In una settimana difficile per gli arbitri, guardate come Colombo arriva a decidere in tempi ristrettissimi a livello decisionale, ha tempi tempestivi e opportuni”.