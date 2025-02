Pogba torna subito in Serie A: contratto di un anno e mezzo

La squalifica per doping del francese ex Juventus terminerà a metà marzo. Di recente ha pensato a lui il Marsiglia di De Zerbi

Pogba è ancora a caccia di una squadra dopo l’addio alla Juventus con la risoluzione del contratto in scadenza a giugno 2026. Il francese potrebbe tornare a giocare a metà marzo, ovvero quando scadrà la squalifica per doping ridottagli dal TAS di Losanna da 4 anni a 18 mesi.

“Incubo finito”

“Finalmente l’incubo è finito”, scrisse sui social lo scorso 4 ottobre dopo la notizia della riduzione della sospensione inflittagli per la positività al testosterone riscontratagli dopo la gara in casa dell’Udinese del 20 agosto 2023.

Pogba: “Mai violato consapevolmente le norme anti-doping”

“Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui potrò inseguire di nuovo i miei sogni – proseguiva la nota del centrocampista transalpino – Ho sempre affermato di non aver mai violato consapevolmente le norme dell’agenzia anti-doping, quando ho preso un integratore alimentare prescrittomi da un medico, cosa che non fa influenzare o migliorare le prestazioni di un atleta di sesso maschile. Gioco con integrità, anche se devo accettare che si tratta di un reato di responsabilità oggettiva”.

Ci ha pensato il Marsiglia di De Zerbi

In questi mesi da disoccupato è stato accostato a diversi club, ma forse è stato solo il Marsiglia a pensarci seriamente: “È un calciatore e un uomo che io e il presidente Longoria adoriamo – ha ammesso a ‘L’Equipe’ il DS dell’OM, l’ex Juve Benatia – Ci abbiamo pensato, volevamo farlo, ma aveva senso prendere un Pogba non ancora in forma e intaccare gli equilibri della squadra con un giocatore che non avrebbe potuto essere al meglio per il finale di stagione?”.

Benatia non ha chiuso del tutto le porte a Pogba: “Se si presenterà l’opportunità – ha sottolineato – saremmo felici di avere un giocatore come lui che possa darci una mano nella prossima annata”.

Pogba nella rivale della Juve: “Contratto di un anno e mezzo”

Sul futuro prossimo di Pogba arriva una indiscrezione clamorosa che apre a un ritorno in Serie A, tra l’altro per indossare la maglia di una squadra storicamente rivale della Juventus in cui è esploso e poi tornato – senza successo – dopo stagioni tormentate al Manchester United.

Parliamo della Fiorentina che, secondo il collega turco Ekrem Konur, “è disposta a offrire a Pogba (32 anni il 15 marzo, ndr) un contratto di un anno e mezzo“. La notizia, per ora, di un interesse dei viola per l’ex bianconero non ha trovato conferme.