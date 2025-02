Napoli, tegola UFFICIALE per Conte: il titolarissimo salta almeno due partite

Il big azzurro si è infortunato nel finale del match contro l’Udinese andato in scena domenica sera e terminato col punteggio di 1-1

Tegola pesante, anzi pesantissima per Antonio Conte. Il tecnico azzurro dovrà fare a meno del suo titolarissimo per almeno le prossime due partite.

Ufficiale Napoli, “lesione distrattiva” per Neres

Comunicato ufficiale del Napoli, si è fatto male David Neres: “Nel finale del match contro l’Udinese ha accusato un risentimento muscolare”. Il club di De Laurentiis aggiunge che “il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital”, che hanno “evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”.

Neres salta Lazio e Como

L’esterno brasiliano, divenuto titolarissimo con la cessione di Kvaratskhelia, dovrebbe saltare almeno le prossime due partite, quelle contro Lazio e Como.

Obiettivo Inter

Lo staff medico dei partenopei punta a recuperare l’ex Benfica in tempo per il match Scudetto contro l’Inter in programma per il 2 marzo. Al momento, tuttavia, non si possono dare certezze sul rientro del brasiliano per la supersfida con la formazione di Simone Inzaghi, che con la vittoria casalinga contro la Fiorentina ha ridotto a 1 solo punto il distacco dal Napoli.