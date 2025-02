Milan, emergenza a centrocampo: Conceicao è pronto a sorprendere | VIDEO CM.IT

Le ultime news dal centro sportivo di Carnago in vista della sfida contro gli olandesi di domani sera

È giornata di vigilia per il Milan di Sergio Conceicao, che domani giocherà a Rotterdam contro il Feyenoord, per l’andata dei playoff di Champions League. L’obiettivo è chiaramente quello di qualificarsi agli ottavi di finale dopo aver gettato via al vento tutto con il ko a Zagabria. Il Milan dopo quella partita ha rialzato la testa, pareggiando nel derby e vincendo contro la Roma in Coppa Italia e poi con l’Empoli in Serie A. Il Diavolo ha sfruttato in pieno l’entusiasmo e le qualità dei nuovi acquisti. Così Joao Felix, Kyle Walker e Santiago Gimenez sono risultati subito decisivi.

Si volerà in Olanda con ottimismo, ma bisogna fare i conti con alcune assente pesanti. A centrocampo mancherà lo squalificato Yunus Musah, oltre all’infortunato Ruben Loftus-Cheek, che dovrebbe rientrare per il match contro il Verona. Anche stamani, nell’allenamento di rifinitura della squadra a Milanello, l’inglese non ha lavorato con il resto della squadra al pari chiaramente di Emerson Royal e Alessandro Florenzi. Niente da fare anche Bondo, fuori comunque dalla Chamipions come Sottil. Anche l’ex Monza ha messo nel mirino la sfida del prossimo weekend. A centrocampo domani, dunque, mancheranno diverse pedine.

Milan, Walker guida la difesa: i dubbi Sergio Conceicao

Sergio Conceicao si trova così difronte ad un bivio: mandare in campo Filippo Terracciano in mediana o affidarsi ad una formazione più spregiudicata. L’idea alla quale sta pensando il tecnico portoghese è legata alla presenza in contemporanea di Rafa Leao, Christian Pulisic, Joao Felix e Santi Gimenez. Una formazione, dunque, spregiudicata che vedrebbe il numero dieci e l’americano sugli esterni in una sorta di 4-4-2, con l’ex Chelsea e il nazionale messicano come punte.

Il dubbio maggiore è dunque legato alla possibilità di schierare i quattro giocatori offensivi di maggior qualità tutti dal primo minuto. Allo stesso tempo sono diverse le certezze: a centrocampo, ovviamente, non si toccano Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. In difesa rivedremo senza alcun dubbio Kyle Walker, schierato sulla destra con Theo Hernandez sull’altra fascia. Al centro, mister Conceicao è pronto a confermare Fikayo Tomori con Pavlovic. Ovviamente tra i pali, capitan Mike Maignan.