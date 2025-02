La rabbia di Palladino: “Errore troppo grave, bisogna cambiare”

L’allenatore della Fiorentina si scaglia contro il VAR dopo la sconfitta nel posticipo di campionato contro l’Inter

Stavolta a sorridere è l’Inter, con la Fiorentina che deve arrendersi ai nerazzurri a quattro giorni dal travolgente 3-0 del ‘Franchi’.

Raffaele Palladino fa comunque un plauso ai suoi giocatori dopo la sconfitta di San Siro nel posticipo di campionato: “Ci aspettavano una reazione dell’Inter, sono una grande squadra e si stanno giocando il campionato – sottolinea l’allenatore viola in conferenza stampa – Sono però orgoglioso della prestazione della squadra, anche oggi hanno dimostrato di potercela giocare. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, siamo rimasti bassi nel primo tempo ma giocato con personalità. Nella ripresa i nuovi ci hanno dato una mano e abbiamo messo in difficoltà l’Inter fino alla fine”.

Fiorentina, Palladino in conferenza: “Sul gol dell’Inter ci siamo arrabbiati”.

Il primo vantaggio dell’Inter, scaturito da una svista su Bastoni (palla uscita dal rettangolo di gioco), non va giù a Palladino che alza la voce: “Sapete che non parlo e che non mi piace mai parlare degli arbitri. Sul gol dell’Inter però ci siamo arrabbiati. Mi arrabbio soprattutto con il protocollo perché il VAR è uno strumento che può migliorare il gioco e aiutare gli arbitri. Qui siamo di fronte invece a un errore oggettivo: non si può non intervenire”.

Palladino rincara la dose: “È un errore troppo grave, bisogna cambiare qualcosa. Così si determinano le partite. L’arbitro e i suoi assistenti ci hanno dato che non potevano far nulla e quindi siamo rimasti in silenzio accettando la decisione”, conclude il tecnico della Fiorentina visibilmente amareggiato.