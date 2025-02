Inter, addio UFFICIALE: risoluzione anticipata del contratto

Arrivato il comunicato: decisione presa a seguito delle discussioni con il club e il calciatore

È finita in anticipo di sei mesi la sua avventura. Qualche istante fa, infatti, l’Inter ha ufficializzato la risoluzione del contratto di prestito.

Inter, risolto il prestito di Carboni al Marsiglia

Valentin Carboni e il Marsiglia si dicono addio, o quantomeno arrivederci. Con uno stringato comunicato, il club di Oaktree ha annunciato che l’esperienza del talento argentino in Ligue 1 è terminata con quattro mesi d’anticipo:

“FC Internazionale Milano comunica che, a seguito delle discussioni con l’Olympique de Marseille e il calciatore, è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione anticipata del prestito di Valentin Carboni, attaccante argentino classe 2005″.

Carboni, il grave infortunio ha chiuso la sua esperienza al Marsiglia

Il classe 2005 si era trasferito alla corte di De Zerbi nello scorso calciomercato estivo e con la formula del prestito oneroso (1 milione) più opzione di riscatto fissata a 35 milioni bonus esclusi. L’Inter si era comunque tenuta il controriscatto, stabilito intorno ai 40 milioni.

Va detto che l’avventura all’OM del classe 2005 si era già chiusa lo scorso ottobre, con la rottura parziale del legamento crociato subita in Nazionale. Un infortunio piuttosto serio che ha posto fine anticipatamente alla sua stagione. Prima del problema fisico non aveva giocato molto, in tutto 4 presenze per un totale di 100′.

Carboni al Mondiale per Club?

Carboni proseguirà il recupero dall’infortunio assieme allo staff sanitario nerazzurro. Se recuperasse in tempo, l’Inter potrebbe anche aggregarlo al Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio 2025.

L’Inter non vuole perdere il controllo, ma…

Da capire poi quali saranno i ‘progetti’ del club per il futuro del quasi 20enne. Di base i nerazzurri non vogliono perderne il controllo, a meno di una offerta davvero irrinunciabile. Questo, però, è un discorso prematuto che verrà riaffrontato seriamente l’estate che verrà.