Dramma nel calcio: cinque vittime durante una partita

In Colombia un fulmine ha colpito durante la finale di un torneo femminile uccidendo cinque persone tra cui due calciatrici

Tragedia nel mondo del calcio, più precisamente in Colombia. Quattro donne hanno infatti perso la vita durante una partita, la finale di un torneo femminile che si disputa ogni anno. A riportarlo solo i media locali, che ne hanno parlato nei notiziari, rilanciata poi in Inghilterra dal ‘Daily Mail’ e altri tabloid. La causa è un fulmine che ha colpito proprio il punto in cui queste quattro donne si erano rifugiate.

La partita era infatti stata sospesa a causa del violento temporale in corso, che ha poi generato anche dei fenomeni elettrici. Non è purtroppo la prima volta che accade, soprattutto in Sudamerica. Jeidy Morales, Daniela Mosquera, Luz Lame ed Etelvina Mosquera sono i nomi delle quattro donne rimaste uccise, si tratta di due calciatrici impegnate nella partita e altre due che sarebbero delle assistenti chiamate a soccorrere e aiutare visto il violento fenomeno atmosferico. Le ragazze si sarebbero riparate in un capanno che era lì a bordo campo, nel match che si stava giocando a Cajibio, una città della Colombia centrale. Sfortunatamente quel nascondiglio si trovava sotto un albero, colpito da un fulmine che non gli ha lasciato scampo.

Fulmine in Colombia: quattro donne rimaste uccise più un altro uomo in ospedale

Poco dopo in ospedale sarebbe poi morto anche un altro uomo, che in quel momento si trovava con le quattro donne, mentre altre due ragazze hanno riportato delle gravi ustioni, secondo quanto raccontato e riportato dai media locali. La notizia ha ovviamente fatto il giro del paese e sono stati tantissimi i messaggi di solidarietà verso le vittime di quesa tragedia.

Non è la prima volta che accade un dramma simile. Già di recente un calciatore è stato ucciso da un fulmine in Perù nel bel mezzo di una partita, con almeno tra i cinque e gli otto tra compagni e avversari rimasti feriti mentre tentavano di lasciare il campo dopo l’interruzione della partita. Nel 2021 il piccolo Jordan Banks, di soli 9 anni, è invece morto a Blackpool, nel Lancashire, anche lui colpito da un fulmine durante una sessione di allenamento, sotto gli occhi del patrigno che assisteva alla sessione dalla macchina.