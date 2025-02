DIRETTA Champions League, Juventus-PSV: formazioni UFFICIALI LIVE

Si torna in campo per i playoff della Champions League: gara d’andata tra la Juventus e il PSV Eindhoven

Dopo la fase campionato, che ha decretato le prime otto squadre ad accedere direttamente agli ottavi di finale, si giocano i playoff della Champions League che stabiliranno le altre otto formazioni qualificate al prossimo turno.

Tre le italiane in campo, Atalanta e Milan giocheranno domani, ma è la Juventus ad aprire le danze. La squadra bianconera, guidata in panchina da Thiago Motta, arriva a questo appuntamento dopo l’importante vittoria ottenuta in campionato contro il Como di Cesc Fabregas nell’anticipo del venerdì. Grande protagonista il nuovo acquisto Randal Kolo Muani, arrivato in prestito secco dal Paris Saint-Germain nella sessione invernale del calciomercato e autore di cinque gol in tre partite. E, da questo momento della massima competizione europea per club, potranno giocare anche i nuovo acquisti: dei quattro giunti a Torino, è rimasto fuori dalla lista il solo Alberto Costa. Di contro, gli olandesi dell’allenatore Peter Bosz, si presentano nel capoluogo piemontese da primi in classifica in Eredivisie, in coabitazione con l’Ajax degli italiani Farioli e Rugani, ma con una partita in più. Curiosità: Juve e PSV si sono già incontrare nella prima fase, netta vittoria per 3-1 dei padroni di casa con reti di Yildiz, McKennie e Nico Gonzalez. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-PSV EINDHOVEN

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly; Locatelli, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

PSV EINDHOVEN (4-2-3-1): Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Mauro; Schouten, Veerman, Saibari; Perisic, de Jong, Lang. All. Bosz.

ARBITRO: Daniel Siebert (Germani)

GARA DI RITORNO

PSV Eindhoven-Juventus, 19 febbraio ore 21