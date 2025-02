“Che squallore”: il vantaggio non basta, Juve-Psv è caos

La Juventus va in vantaggio contro il Psv ma ci sono due bianconeri che alimentano i dubbi dei tifosi: la critica è dura

La Juventus sta chiudendo il primo tempo in vantaggio di un gol: la rete di McKennie sblocca una partita che si stava facendo insidiosa per i bianconeri.

Non tutto però fila liscia, almeno non per i tifosi juventini che sui social individuano quello che potrebbe risultare il punto debole della formazione di Motta: la retroguardia. Non Gatti, protagonista anche di alcune sgroppate offensive: da una di queste è nato il gol del centrocampista americano.

Si tratta dei nuovi acquisti Renato Veiga e Llyod Kelly: entrambi sono contestati sui social e non sembrano trasmettere sicurezza con le loro giocate.

kelly è abominevole — Gabrie (@Zzala__) February 11, 2025

Veiga-Kelly-Gatti é un incubo praticamente #JuvePSV — AMO I GATTI PIU’ DELLE PERSONE (@ensdrogongo) February 11, 2025

Vega ❌

Kelly ❌ UN COLPO CHE TI PRENDE GIUNTOLI🤡#JuvePSV — Sento il tempo che viene (@Pessimista007) February 11, 2025

Stiamo giocando bene, purtroppo veiga e Kelly sono come un calcio nei coglioni — JOE/MOTTA IN (@hortominnesotaK) February 11, 2025

Diciamo che tra Renato Veiga e Lelly Kelly ho nostalgia di Rugani #JuvePSV — The Man With No Name (@CitizenOCydonia) February 11, 2025

La durezza sui contrasti di Kelly come la neve sotto al sole.#Juvpsv — Fra (@U_fra) February 11, 2025

Kelly pare un discreto bidone — Leonardo (@Leonard13730549) February 11, 2025

Lelly Kelly come fa a giocare a questi livelli non lo so #JuvePSV — Fabio (@iosono_fabio) February 11, 2025

Kelly mi sembra un bel pippone — Señor Spielbergo (@Comedian_23) February 11, 2025

kelly non si può vedere — • (@cosimofcj) February 11, 2025

Diventa sempre più concreta la possibilità che Veiga abbia due punti in comune con Vlahovic — Bresingar (@Bresingar) February 11, 2025

Mamma mia kelli e veiga.. che squallore — EmJHP ⚪ 🖤 🦓 🧱🕊️ (@EMemelli) February 11, 2025

Juventus-Psv, Veiga e Kelly sotto accusa

Tante le critiche che si concentrano sui due nuovi acquisti. In particolare Kelly finisce nel mirino dei tifosi della Juventus perché non fa valere il suo fisico possente.

Diversi i commenti su x che mettono in discussione i nuovi acquisti e così in discussione ci finisce anche Giuntoli.