Partita sospesa e club all’attacco: “Istanze alle autorità giudiziarie”

Atteso il comunicato della Federazione. Oltre alla sconfitta a tavolino, la società rischia anche una penalizzazione in classifica

Il club va all’attacco all’indomani della partita sospesa. Comunicato ufficiale durissimo: “Abbiamo Il presentato le necessarie istanze alle autorità giudiziarie affinché venga fatta luce sui fatti accaduti”.

Il Galatasaray tuona dopo quello che è successo ieri nel match contro l’Adana Demirspor, ex squadra di Balotelli e Montella attualmente ultima in Super Lig. All’11 della sfida, l’arbitro Cakir ha assegnato un penalty ai giallorossi a dir poco generoso per il contatto fra un difensore dell’Adana e l’ex Napoli Dries Mertens.

Galatasaray x Adana Demirspor mücadelesinde Adana Demirspor, karşılaşmanın 30. dakikasında sahadan çekildi.#GSvADS #beINSPORTS pic.twitter.com/cjmsCkt9YD — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 9, 2025

Il replay mostra chiaramente come il belga si sia lasciato cadere, eppure il VAR conferma la decisione. Il rigore è poi stato trasformato dall’ex Milan Alvaro Morata. Appena venti minuti dopo, però, la formazione ospite ha deciso di abbandonare il campo in segno di protesta per la scelta di assegnare quel tiro dagli undici metri.

“L’avversario Adana Demirspor (in fondo alla classifica con 5 punti e -31 gol di differenza) – la nota provocatoria del Galatasaray successiva alla sospensione – ha preferito ritirarsi dalla partita”.

In Turchia è scoppiato il caos, con il presidente dell’Adana che ha rassegnato le dimissioni: “Vedo con tristezza che siamo giunti a un punto morto – le parole di Bedirhan Durak – Per il bene del mio club, della mia famiglia, dei miei cari e della mia salute, annuncio le mie dimissioni dalla presidenza”.

Galatasaray-Adana, il club di Istanbul va all’attacco: “Presentato le necessarie istanze alle autorità giudiziarie”

Alle dimissioni del numero uno dell’Adana, ha controreplicato il Galatasaray con un comunicato ufficiale in cui sostiene di aver “presentato le necessarie istanze alle autorità giudiziarie affinché venga fatta luce sui fatti accaduti prima, durante e dopo la partita”.

“Il Galatasaray Sports Club – prosegue la società di Istanbul, prima in classifica – continuerà a schierarsi dalla parte della giustizia nel calcio turco e a impegnarsi al massimo per essere il migliore in campo e vincere”.

Attesa per la decisione della Federcalcio turca

Si attende ora la decisione della Federcalcio turca. Certa la sconfitta a tavolino per l’Adana, la quale rischia anche una multa e una penalizzazione.