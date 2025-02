Palladino non ci sta: “Rammarico per l’angolo, su questo dobbiamo migliorare”

Il tecnico della Fiorentina protesta per l’errore dell’arbitro in occasione del primo gol dell’Inter

Raffaele Palladino ha commentato la sconfitta della Fiorentina sul campo dell’Inter, protestando per il calcio d’angolo da cui è nato il primo gol della squadra nerazzurra.

A ‘Dazn’ il tecnico della viola ha dichiarato: “Rifarei le stesse scelte per quanto i ragazzi hanno dimostrato giovedì, perché do importanza alla meritocrazia. Hanno battuto giovedì l’Inter e meritavano di rigiocare. Sono orgoglioso dei miei ragazzi, abbiamo tenuto testa ad una grande squadra come l’Inter, che lotterà con lo scudetto fino alla fine. Il rammarico è per l’errore sul calcio d’angolo perché quella è una roba che dobbiamo migliorare”.

NUOVI ACQUISTI – “Materiale tecnico, umano e fisico: la società mi ha messo a disposizione degli ottimi giocatori, a gennaio abbiamo fatto un ottimo mercato, migliorato la squadra. Ora il mio compito è inserirli piano piano, abbiamo avuto poco tempo di lavorare con i nuovi. Sono ragazzi che stanno capendo quello che devono fare all’interno di un gruppo già ottimo e sono sicuro che sarà un ottimo lavoro da qui a fine campionato”.

Inter-Fiorentina, Palladino: “Zaniolo può darci una grande mano”

RUOLO ZANIOLO – “Può giocare da esterno, sottopunta, nasce mezzala. Lo conosco bene perché ho giocato anche con il papà venti anni fa, l’ho seguito in questo percorso. All’occorrenza può fare anche la prima punta. Credo che possa darci una grande mano come tutti i nuovi acquisti”.

RIGORE – “Lascio libertà ai ragazzi, abbiamo tanti rigoristi bravi. Mi piace che siano altruisti tra di loro ed oggi è successo questo”.