Marotta smentisce Joao Felix: “Ecco come sono andate le cose”

Il presidente dell’Inter ha parlato prima della sfida con la Fiorentina ed ha replicato alle parole del portoghese approdato al Milan

L’Inter prova a riavvicinarsi al Napoli. Missione ‘vendetta’ per la formazione di Inzaghi che affronta nuovamente la Fiorentina dopo il ko di giovedì scorso.

Nel pre-gara ha parlato il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta a ‘DAZN’ e si è soffermato sulla voglia di rivincita: “Non lo so. Noi quando giochiamo, dobbiamo giocare per vincere tutte le partite. C’era amarezza per il modo in cui abbiamo perso e credo che questo possa diventare una motivazione in più per stasera”.

JOAO FELIX – Marotta ha poi risposto a Joao Felix che aveva parlato di un interesse dell’Inter nei suoi confronti ‘rifiutato’ per approdare al Milan: “Non abbiamo avviato nessuna negoziazione. Abbiamo valutato i nomi dei giocatori che potevano spostarsi dalla loro squadra di appartenenza, ma abbiamo deciso di restare con il nostro organico e non abbiamo approfondito”.

Inter, Marotta e il mal d’attacco: “Non è un problema”

SCARSO CONTRIBUTO TAREMI ARNAUTOVIC CORREA – “Statistiche alla mano siamo una squadra prolifica, siamo il miglior attacco del campionato. È una rarità assistere una partita come quella di giovedì. L’attacco non è un problema, magari il problema è rimanere concentrati per portare a casa partite che ci vedono in vantaggio”.

STANCHEZZA MENTALE – “Può esserci, non abbiamo nulla di rimproverare a squadra ed allenatore. In questo periodo la testa era abbastanza pesante: non è un alibi e non capita solo a noi, ma a tutti i club impegnati in più competizioni. Dobbiamo far sì che questo diventi un pregio ed adeguarci ad un calendario che può essere molto stressante”