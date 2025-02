Juve-PSV, Thiago Motta: “Con Kolo Muani si alza il livello della squadra, sono ottimista”

A presentare Juve-PSV, sfida valida per strappare il pass per gli ottavi di finale di Champions League, ci saranno Thiago Motta e Manuel Locatelli: segui la conferenza in diretta su Calciomercato.it

La Champions League della Juventus, per andare avanti, deve passare dalla doppia sfida contro il PSV Eindhoven. Domani sera si giocherà la gara d’andata, dove i bianconeri potranno contare sul fattore stadio per mettere le fondamenta del passaggio del turno. Mister Thiago Motta ha presentato la sfida in conferenza stampa, insieme a capitan Manuel Locatelli.

I bianconeri si presentano dopo la vittoria in campionato contro il Como, con un nuovo attaccante e con la possibilità di utilizzare anche in Champions i nuovi innesti arrivati dal mercato di gennaio. Di seguito la conferenza stampa di mister Thiago Motta.

CHAMPIONS – “La sfida di domani è importante, lo sappiamo tutti. È una grande sfida da giocare al massimo. Come ha detto il capitano, il loro impegno in allenamento è massimo”

PSV – “Sono anche loro una squadra giovane, che gioca bene a calcio, che fanno una buona prima pressione con grande coraggio. I due terzini arrivano molto bene da dietro, domani dobbiamo essere pronti. Vedo molto bene i ragazzi. Il PSV è una grande squadra, abbiamo grande rispetto per loro e per il loro allenatore. Ci confronteremo domani e dovremo essere al nostro miglior livello, cercando di vincere la partita. Per vincere bisogna essere superiori all’avversario e spesso il PSV è stato superiore agli avversari. Io ho grande stima per come interpretano il calcio”

INTER – “L’Inter domenica? Non è una scusa, tutte le partite sono importanti quando sei la Juventus. Il focus è sulla partita di domani, il nostro momento è buono, è aumentata tantissimo la resilienza di questa squadra”

OBIETTIVO – “Il nostro obiettivo è andare agli ottavi. Domani abbiamo una partita molto importante per questo”

RESILIENZA -“La resilienza della squadra è aumentata, il gruppo mi piace. Mi piace vedere come si allenano insieme tutti i giorni”

EMOZIONE – “Domani sarà un’emozione particolare per me? No, tutte le partite le vivo allo stesso modo, intensamente. Mi piace il mio lavoro, mi piace vedere la nostra squadra giocare bene e andare in avanti con coraggio”

KOOPMEINERS – “Io non ho detto niente di negativo su Koopmeiners. Lo vedo bene sempre, sono molto contento dal primo giorno che è arrivato. Si allena sempre bene, sempre al massimo e sta crescendo insieme al gruppo”

KOLO MUANI – “È stato molto bravo lui, ma anche i suoi compagni che lo hanno messo nelle condizioni di finalizzare. È chiaro che Randal con le sue qualità alza il livello della squadra e del gruppo. Lui sta molto bene”

FAVORITI – “Siamo favoriti? Non conta niente. Conta solo la partita e domani affronteremo una squadra che non si metterà indietro. Dobbiamo superarli in tutto per arrivare alla vittoria”

VLAHOVIC – “Dusan lo vedo benissimo, come tutti gli altri. Tutti motivati, tutti vogliono giocare e sono disponibili per fare una grandissima partita. Sanno che conta la qualità dei minuti che fanno, non la quantità”

CAMBIASO – “Andrea non sarà disponibile domani”