Incontro e addio: Vlahovic-Juventus, cosa sta succedendo

C’è sempre meno spazio per Dusan Vlahovic nella Juventus e nei prossimi mesi avverrà il primo incontro per pianificare l’addio: il rinnovo ora è un lontano ricordo

Dopo tante difficoltà, dopo tante polemiche, dopo quelle dichiarazioni di insoddisfazione nei confronti dell’utilizzo che ne fa l’allenatore, l’ultimo colpo che allontana Dusan Vlahovic dalla Vecchia Signora si chiama Randal Kolo Muani. Il francese si è presentato in bianconero con 5 gol in 3 partite, come nessuno mai nell’epoca dei tre punti, e complica notevolmente la posizione dell’attaccante serbo.

La presenza in campo di Kolo Muani sembra dar ragione a Thiago Motta, che necessita di un attaccante maggiormente associativo, capace di destreggiarsi spalle alla porta e, soprattutto, un killer in grado di capitalizzare le occasioni a disposizione. Tutto questo non fa che allontanare ulteriormente Vlahovic da Torino, con la società che studia il piano per liberarsene in estate, prima di entrare nell’ultimo onerosissimo anno di contratto. La situazione.

Vlahovic e la Juve si danno appuntamento per lasciarsi: tutto su Kolo Muani

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus e l’entourage di Dusan Vlahovic si sono dati appuntamento a Marzo per ragionare sul futuro: da una parte c’è la possibilità di rinnovare al ribasso, anche se sono ridotte al minimo, mentre dall’altra c’è l’addio in estate. Questa seconda ipotesi è quella più probabile al momento, con Cristiano Giuntoli che vorrebbe liberarsi del serbo per poi andare in all-in col Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani.

L’ultimo anno di contratto di Vlahovic con la Juventus è quello più oneroso, prevedendo un ingaggio da 12 milioni di euro netti, e la dirigenza bianconera vorrebbe evitare di accollarsi questi costi. Quelli che separano la Vecchia Signora dalla fine della stagione, quindi, rischiano seriamente di essere gli ultimi mesi dell’attaccante serbo in bianconero. Intanto, il piano di Giuntoli per trattenere Kolo Muani a Torino anche nella prossima stagione prevederebbe un nuovo prestito (oneroso) con un riscatto a titolo definitivo da esercitare nell’estate del 2026 con il Paris Saint-Germain. Kolo Muani sale, mentre Vlahovic scende alla prossima fermata.